Letná turistická sezóna vo Vysokých Tatrách je oficiálne otvorená

Vysoké Tatry 14. júna (TASR) - Jazdou historických električiek Kométa a Trojča z Popradu až na Štrbské pleso v nedeľu slávnostne otvorili letnú turistickú sezónu vo Vysokých Tatrách za prítomnosti štátnej tajomníčky Ministerstva dopravy (MD) SR Kataríny Brunckovej a generálneho riaditeľa sekcie cestovného ruchu MD SR Radúza Dulu.Podľa Brunckovej ministerstvo dopravy, ktoré má pod sebou aj podporu domáceho cestovného ruchu, víta každú takúto atrakciu, ktorá môže prilákať domácich turistov do Vysokých Tatier. Minulý týždeň z ministerstva absolvovali otvorenie letnej cyklosezóny na Liptove. V sobotu (13. 6.) sa presunuli na Záhorie, kde otvorili vodácku sezónu na Baťovom kanáli, a v nedeľu navštívili Vysoké Tatry. „,“ uviedla štátna tajomníčka.Dula informoval, že v piatok (12. 6.) odštartovali v slovenských médiách kampaň asi za 300.000 eur, ktorou podporujú to, aby sa zviditeľnili niektoré časti Slovenska. „“ doplnil Dula.Obchodný riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko Karol Martinček vyzdvihol, že o tatranské železnice je zo strany ľudí stále väčší záujem. „,“ spresnil.Martinček dodáva, že v spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky by chceli čo najskôr uskutočniť rekonštrukciu pôvodnej zubačkovej trasy, a potom príde päť nových zubačiek v dizajne štítov Vysokých Tatier. Tieto plány sa podľa neho majú uskutočniť v priebehu budúceho roka.Séria víkendových programov vo Vysokých Tatrách bude pokračovať otvorením vysokohorských chodníkov na Hrebienku. Pre návštevníkov Tatier sa tak sprístupní aj vysokohorské prostredie nad chatami – sedlá, štíty i Chata pod Rysmi.