Letné detské tábory by sa tento rok mohli konať, pripravujú podmienky

Bratislava 28. mája (TASR) – Letné detské tábory by sa mohli tento rok konať, avšak v obmedzenom režime. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR aktuálne pripravuje materiál, kde by mali byť definované podmienky aj pre organizovanie letných táborov.



Ako pre TASR uviedla hovorkyňa ÚVZ Dáša Račková, v súčasnosti na Slovensku platí opatrenie, podľa ktorého je povolené organizovať hromadné podujatia do 100 osôb, pričom sem možno zaradiť aj zotavovacie podujatia. "Maximálny počet účastníkov sa ešte môže upravovať v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie. ÚVZ SR aktuálne pripravuje materiál s bližšími podmienkami fungovania zotavovacích podujatí," dodala.



Organizátori letných detských táborov sa stretli v utorok (26. 5.) s predstaviteľmi ÚVZ. Jana Varinská zo Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) poznamenala, že zúčastnené strany sa dohodli na dokumente, ktorý ráta s organizáciou letných detských táborov v tomto lete. A to v prípade, že budú dodržané určité podmienky.



Dokument by mal podľa Varinskej podrobne spresniť požiadavky na organizovanie týchto táborov, ide najmä o zvýšené hygienické požiadavky na čistenie a dezinfekciu spoločných, ubytovacích a sociálnych zariadení. "Letné tábory sa okrem iných pravidiel budú riadiť aj pravidlami na organizovanie hromadných akcií," podotkla s tým, že pre tento rok sa počíta s letnými tábormi s maximálnym počtom 300 detí a v prípade stanových táborov má byť stanovená maximálna kapacita na 150 osôb. SACKA očakáva v krátkom čase predloženie dokumentu na zasadnutie krízového štábu a schválenie organizovania letných detských táborov v termíne od 30. júna 2020.