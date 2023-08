Letné dobrodružstvá nekončia – v trendovej móde comma, zažiarite

Kto je Comma?

Medzinárodne uznávaná nemecká značka, ktorá si získala verné zákazníčky aj na Slovensku. Každoročne prináša kolekcie elegantných a ekologicky udržateľných módnych kúskov. Sú charakteristické svojou kvalitou, jedinečným dizajnom a vždy novou inšpiráciou. To robí značku ideálnou voľbou pre silné nezávislé ženy, ktoré hľadajú niečo výnimočné a presne podľa svojich predstáv.



V galérii nájdete tipy na niekoľko módnych kúskov, ktoré spĺňajú predstavu štýlového vrstvenia a outfitov na každú príležitosť v nadchádzajúcom období neskorého (babieho) leta a skorej jesene.

Bratislava 11. augusta (OTS) - Chcete byť tou žiarivou hviezdou v kancelárii, no zároveň chcete mať štýlové oblečenie, ktoré sa hodí aj na posedenie s priateľmi, rande alebo večer v meste s priateľkami. Značka comma, vám rozumie a chápe, že vyjadrujete svoj postoj k životu cez módu.Kolekciaponúkla obľúbené letné kúsky pre špeciálne príležitosti, do biznis šatníka, ale aj pre voľný čas. Farby, strihy a detaily sú plné ženskosti, zároveň sú nadčasové a dobre sa kombinujú. Sezónne trendy sa navyše opäť sústredili na myšlienku slow-fashion a ochranu životného prostredia. Ponorte sa do babieho leta s poslednými kúskami letnej kolekcie comma, ktoré môžete ešte stále nájsť v OC Nové nivy v Bratislave a bola by naozaj škoda ich tam nechať v letných zľavách...Teraz je ten správny čas ukázať zdravý odtieň pokožky po letnej dovolenke. V šatách pripomínajúcich dni strávené na pláži sa dostanete okamžite do párty nálady. Hodí sa ku vám morská modrá, slnečná žltá a žiarivo biela alebo radšej siahnete po farbách pripomínajúcich ovocné drinky? Ružová pristane každej žene, len si musí nájsť ten správny odtieň – od pastelových tónov až po tmavú a výraznú magentu. Romantické duše si možno vyberú z pestrej škály kvetinových potlačí, sebavedomé ženy sa nájdu v geometrických tvaroch a určite všetky privítajú uvoľnené splývavé strihy v rôznych dĺžkach, strihoch a materiáloch.Kombinácia bielej a krémovej je stávka na istotu – hodí sa v každom veku, pre všetky typy postavy a napriek svojej jednoduchosti pôsobí elegantne a uvoľnene zároveň.Ako sa obliecť, keď viete, že sa po dni strávenom v kancelárii nestihnete prezliecť? V zásade je úplne jedno, či to je rande, stretnutie s priateľkami alebo divadlo. Ak zvolíte jednoduché šaty a sako, budete sa dobre cítiť od rána až do noci. Malé čierne sú klasika, ktorá nikdy nesklame, v prevedení značky Comma sú tieto šaty navyše rovnako elegantné ako sexi. Dokonca aj nohavicová verzia s topom je skvelá voľba, ak hľadáte aj pohodlie. Krémové sako splní dve služby – cez deň zvýrazní biznis štýl, večer vás ochráni pred chladom.Ďalšou časťou letnej kolekcie je ľanová kapsula v prírodnom odtieni, ktorá ponúka tkaninu vhodnú pre teplejšie dni, ale skvelo sa dá kombinovať s rifľovinou a pleteninou, keď začne pofukovať jesenný vetrík.Máte pred sebou niekoľko hodín vybavovačiek či nákupov a potrebujete sa cítiť pohodlne? Je jasné, že zároveň chcete vyzerať šik – ako niekto, kto sa vyzná v móde a uznáva najnovšie trendy. Trikom je vrstvenie, ktoré letná kolekcia „Summer Immersion“ 2023 skutočne umožňuje. Jej nadčasové strihy a kvalitné materiály sú skombinované tak, aby vytvorili kontrast medzi hrubosťou a ženskosťou. Ľahký džínsový materiál v jemne modrej farbe dokonale ladí s úpletmi so zaujímavou štruktúrou, pruhmi a detailmi, napríklad v podobe lemovania alebo vreciek. Do mesta si môžete vybrať športovejšie a farebne striedme kúsky, ale skvelo sa budete cítiť aj v letných vzoroch s potlačou. Abstraktná palma určuje tón celej kolekcie, či už v klasických čierno-bielej kombinácii alebo v novom kombinovaní hrdze a ružovej farby.Kombinácia letných šiat, džínsovej bundy a krátkych čižmičiek je nesmrteľná. Nič s ňou nepokazíte pri každej príležitosti a v každom veku.