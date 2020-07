Letné školy sa tento rok na Univerzite Komenského konajú online

Bratislava 22. júla (TASR) - Letné vzdelávacie aktivity sa tento rok na Univerzite Komenského (UK) v Bratislave presunuli do online priestoru. Dištančnou metódou sa uskutoční nielen prebiehajúca Detská Univerzita Komenského, ale aj letné školy slovenského jazyka pre cudzincov či letná škola programovania, fyziky a matematiky. TASR o tom informovala hovorkyňa UK Lenka Miller.



Pre online formu sa tento rok z dôvodu pretrvávajúcich preventívnych opatrení spojených so šírením ochorenia COVID-19 rozhodli viaceré letné projekty zamerané na vzdelávanie. Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry, ktorú organizuje Centrum ďalšieho vzdelávania UK, sa v malých skupinách koná cez aplikáciu MS Teams od 13. do 24. júla. "Počas desiatich pracovných dní študenti získajú a zdokonalia svoje komunikačné a jazykové kompetencie v slovenčine a spoznajú rozmanitosť histórie a kultúry Slovenska. Je určená záujemcom od 17 rokov žijúcim v zahraničí, krajanom a študentom maturitných ročníkov," priblížila Miller.



Študentom stredných škôl, ktorí obľubujú programovanie, fyziku a matematiku, je určená letná škola Trojsten. Tento rok sa v termíne od 13. do 24. júla konajú prednášky online formou naživo a záznam sa zverejňuje na YouTube.



Studia Academica Slovaca, teda letná škola slovenského jazyka a kultúry, sa uskutoční dištančnou metódou v termíne od 3. do 14. augusta. "Najstaršia letná univerzita na Slovensku z dielne Filozofickej fakulty UK každoročne vzdeláva zahraničných slovakistov, slavistov, študentov, kultúrnych pracovníkov, manažérov, lektorov, prekladateľov a ďalších záujemcov o náš jazyk a kultúru," poznamenala hovorkyňa UK.



Novinkou je letná škola Ekonomika v kruhu zameraná na vysvetlenie podstaty obehového hospodárstva, určená žiakom piateho až deviateho ročníka základných škôl. Ako jediná sa bude konať prezenčne na Fakulte managementu UK od 10. do 14. augusta.



"Takmer celý letný semester sme na UK realizovali online. Keďže mnohé opatrenia v súvislosti so šírením vírusu stále trvajú, som rád, že naši organizátori namiesto rušenia letných škôl zvolili radšej presun do online prostredia podobne, ako to bolo pri riadnej výučbe," povedal rektor UK Marek Števček. Zároveň verí, že tento ročník nestratí na atraktivite.