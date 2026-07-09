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VIDEO: LETO A FESTIVALY: Polícia radí, ako sa vyhnúť nepríjemnostiam
Zároveň pripomenuli, že auto nie je trezor.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 9. júla (TASR) - Policajti apelujú na vodičov cestujúcich na festivaly, aby dodržiavali viaceré zásady. Pripomínajú, že bezpečná cesta autom znamená viac času na zábavu a menej nepríjemných prekvapení. Vyplýva to z informácií, ktoré zverejnil Policajný zbor na sociálnej sieti.
„Sledujte dopravné značenie. Rešpektujte pokyny policajtov, organizátorov a parkovacej služby. Neparkujte na miestach, kde môžete blokovať prejazd záchranárom alebo ostatným vodičom,“ odkázali policajti vodičom.
Zároveň pripomenuli, že auto nie je trezor. „Mobil a iné cennosti si nenechávajte viditeľne na sedadle v aute,“ zdôraznili.
ÚVZ: Po príchode na festival je dobré nájsť stánok s prvou pomocou a pitnú vodu
Po príchode na festival je užitočné vyhľadať stánok s prvou pomocou a kanistre s pitnou vodou, aby ich v prípade potreby nebolo potrebné dlho hľadať. Na festivale sa treba riadiť pokynmi organizátorov a dodržiavať stanovené pravidlá. Pripomína to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) na svojom webe.
Apeluje tiež, aby ľudia na festivaloch nezabúdali dodržiavať pitný režim. „Dôležité je piť počas celého dňa, aby sa tekutiny do organizmu dostávali priebežne a v dostatočnom množstve,“ upozornil úrad. V prípade vzdialenia sa od stanu radí zobrať si so sebou fľašu s pitnou vodou. Rovnako odporúča zvoliť si vhodné oblečenie podľa počasia. Ideálne je mať k dispozícii viac vrstiev a nezabudnúť ani na vetrovku odolnú voči dažďu a vetru či pršiplášť.
ÚVZ varuje, že jedným zo zdravotných rizík na festivale môže byť vyššia úroveň hluku. Radí preto držať sa ďalej od reproduktorov, používať chrániče sluchu či dodržiavať prestávky. „Opakované vystavenie vysokým úrovniam hluku bez oddychu môže zvýšiť riziko poškodenia sluchu. Doprajte svojim ušiam a aj sebe potrebný odpočinok v tichších zónach, počas ktorého dostanú uši nevyhnutný čas a priestor na zotavenie, aby sa predišlo kumulatívnemu vplyvu hluku na ich zdravotný stav a kondíciu,“ uviedol úrad.
Vo festivalovej lekárničke by nemali chýbať sterilné náplasti či obväzy a dezinfekčný prostriedok na ošetrenie rán. Rovnako lieky na bežné ťažkosti i také, ktoré človek pravidelne užíva. „Nezabudnite si ich zbaliť v dostatočnom množstve, alergici, ktorí nosia so sebou epinefrínové pero, vezmite si ho aj na festival,“ podotkol ÚVZ. Súčasťou lekárničky by mali byť aj pinzeta, rehydratačný roztok, repelent a krém alebo gél na uštipnutia hmyzom a antihistaminiká. Tiež krém s obsahom SPF, papierové vreckovky, vlhčené utierky a dezinfekčný gél na ruky. „Po poranení je dôležité ranu bezodkladne umyť pitnou vodou, vydezinfikovať vhodným dezinfekčným prostriedkom určeným na rany a v prípade vážnejších poranení vyhľadať pomoc zdravotnej služby na festivale,“ doplnil úrad.
„Sledujte dopravné značenie. Rešpektujte pokyny policajtov, organizátorov a parkovacej služby. Neparkujte na miestach, kde môžete blokovať prejazd záchranárom alebo ostatným vodičom,“ odkázali policajti vodičom.
Zároveň pripomenuli, že auto nie je trezor. „Mobil a iné cennosti si nenechávajte viditeľne na sedadle v aute,“ zdôraznili.
ÚVZ: Po príchode na festival je dobré nájsť stánok s prvou pomocou a pitnú vodu
Po príchode na festival je užitočné vyhľadať stánok s prvou pomocou a kanistre s pitnou vodou, aby ich v prípade potreby nebolo potrebné dlho hľadať. Na festivale sa treba riadiť pokynmi organizátorov a dodržiavať stanovené pravidlá. Pripomína to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) na svojom webe.
Apeluje tiež, aby ľudia na festivaloch nezabúdali dodržiavať pitný režim. „Dôležité je piť počas celého dňa, aby sa tekutiny do organizmu dostávali priebežne a v dostatočnom množstve,“ upozornil úrad. V prípade vzdialenia sa od stanu radí zobrať si so sebou fľašu s pitnou vodou. Rovnako odporúča zvoliť si vhodné oblečenie podľa počasia. Ideálne je mať k dispozícii viac vrstiev a nezabudnúť ani na vetrovku odolnú voči dažďu a vetru či pršiplášť.
ÚVZ varuje, že jedným zo zdravotných rizík na festivale môže byť vyššia úroveň hluku. Radí preto držať sa ďalej od reproduktorov, používať chrániče sluchu či dodržiavať prestávky. „Opakované vystavenie vysokým úrovniam hluku bez oddychu môže zvýšiť riziko poškodenia sluchu. Doprajte svojim ušiam a aj sebe potrebný odpočinok v tichších zónach, počas ktorého dostanú uši nevyhnutný čas a priestor na zotavenie, aby sa predišlo kumulatívnemu vplyvu hluku na ich zdravotný stav a kondíciu,“ uviedol úrad.
Vo festivalovej lekárničke by nemali chýbať sterilné náplasti či obväzy a dezinfekčný prostriedok na ošetrenie rán. Rovnako lieky na bežné ťažkosti i také, ktoré človek pravidelne užíva. „Nezabudnite si ich zbaliť v dostatočnom množstve, alergici, ktorí nosia so sebou epinefrínové pero, vezmite si ho aj na festival,“ podotkol ÚVZ. Súčasťou lekárničky by mali byť aj pinzeta, rehydratačný roztok, repelent a krém alebo gél na uštipnutia hmyzom a antihistaminiká. Tiež krém s obsahom SPF, papierové vreckovky, vlhčené utierky a dezinfekčný gél na ruky. „Po poranení je dôležité ranu bezodkladne umyť pitnou vodou, vydezinfikovať vhodným dezinfekčným prostriedkom určeným na rany a v prípade vážnejších poranení vyhľadať pomoc zdravotnej služby na festivale,“ doplnil úrad.