Leto na cestách: Stalo sa vyše 2000 nehôd
Autor TASR
Bratislava 10. septembra (TASR) - Počas leta zaevidovala polícia 2078 nehôd, z čoho 1791 zavinili vodiči áut. Najviac nehôd bolo v Prešovskom (392), najmenej v Trenčianskom kraji (120). Najviac nehôd sa stalo vo štvrtok (327), najmenej v nedeľu (144). K najvyššiemu počtu nehôd došlo v čase medzi 12.00 a 16.00 h, najmenej medzi polnocou a štvrtou hodinou ráno. Najviac usmrtených osôb bolo medzi 8.00 a 12.00 h a cez víkend. Problém nie je len alkohol, kritická situácia je aj pri cyklistoch a kolobežkároch. Vyplýva to zo štatistík, ktoré predstavil Policajný zbor (PZ) na stredajšej tlačovej konferencii.
„Správanie vodičov sa dá zmeniť a dôkazy toho vidíme niekedy možno v malých číslach, ale veľmi dôležitých číslach,“ skonštatoval viceprezident PZ Rastislav Polakovič s tým, že zameriavať sa budú aj naďalej nielen na vodičov áut, ale aj na nemotorových vodičov. Apeluje taktiež na chodcov. Za fenomén označil aj mobily.
Vodiči áut zavinili počas leta 1791 nehôd (pokles), vodiči nemotorových vozidiel 124 nehôd (nárast) a chodci 51 (nárast), pričom v 39 prípadoch boli vinníkmi deti. Hlavnou príčinou dopravných nehôd bolo porušenie povinnosti vodiča, nedovolená rýchlosť jazdy a nesprávna jazda cez križovatku. Najviac nehôd sa stalo na cestách prvej triedy (341), v prípade kategórie vozidla to boli osobné autá vrátane terénnych.
Počet nehôd, kde bol u vinníka nehody zistený alkohol, klesol v porovnaní s rokom 2024 o 50. Klesol aj počet ľahko zranených účastníkov nehôd, a to o 42. Za „rekordérov“ označila polícia muža z okresu Dunajská Streda so 4,1 promile a ženu z okresu Svidník s 3,3 promile. V desiatich prípadoch bolo u vinníka zistené požitie návykovej látky. Alkohol a iné návykové látky sú pritom podľa polície v cestnej premávke celoročným problémom, doteraz eviduje 2426 prípadov, keď bolo zistené požitie alkoholu.
V júli zaznamenala polícia 17 dní bez smrteľnej dopravnej nehody, v auguste ich bolo 19.
Kritická situácia bola na úseku nemotorových účastníkov cestnej premávky, teda vodiči bicyklov a vodiči kolobežiek, kde zaznamenali zvýšený počet dopravných nehôd. Takisto evidovali aj zvýšené počty následkov, či už to boli usmrtené, ťažko alebo ľahko zranené osoby. Počas leta zomrelo aj sedem chodcov. Na nich polícia apeluje, aby boli dobre označení reflexnými pásikmi, používali chodník a nie cestu a prechádzali po priechodoch pre chodcov, nie šikmo cez cestu.
Polícia takisto upozorňuje aj na rozmach tuningových zrazov, ktorým venuje maximálnu pozornosť.
Za „letný bizár z ciest“ označila polícia zastavenie vozidla s michalovskou poznávacou značkou, kde sa okrem vodiča bez vodičského oprávnenia viezlo ďalších 17 osôb.
Počas leta zabezpečovala polícia verejný poriadok na 164 významných udalostiach, z toho tri boli vyhodnotené ako vysoko rizikové. Najnavštevovanejšími podujatiami boli Levočská púť s približne 300.000 účastníkmi a Dúhový Pride Bratislava s približne 12.000 osobami. Policajti nechýbali ani na veľkých športových a kultúrnych podujatiach, ako boli festivaly Pohoda, Grape či Lovestream, a dohliadali aj na bezpečnosť osláv SNP v Banskej Bystrici či futbalových zápasov v európskych súťažiach.
