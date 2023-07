Komora učiteľov: Leto v školstve bude pravdepodobne veľmi náročné

Bratislava 14. júla (TASR) - Leto v školstve bude pravdepodobne veľmi náročné. Pre TASR to uviedol Viktor Križo zo Slovenskej komory učiteľov (SKU). Vysvetlil, že Slovensko zásadne mešká s míľnikmi plánu obnovy, ale najmä s ich obsahom. Ako tvrdí, je tu oprávnená obava, že tlak k rýchlym zmenám dopadne opäť na učiteľov, riaditeľov a školy.



"Pre nás je dôležité, aby ministerstvo opäť nezverejnilo všetky zmeny 31. augusta v lepšom prípade, v horšom priebežne počas školského roka," uviedol Križo. Poznamenal, že očakávajú napríklad zvýšený príspevok financií na vzdelávanie učiteľov. "Aby to riaditeľ mohol dopredu naplánovať a nebolo to len pro forma, musí to vedieť včas. Ministerstvo malo na prípravu dva roky. Dodnes nevieme, čo bude od septembra. A takto je to v mnohých témach," vysvetlil Križo.



SKU pripomenula, že novela školského zákona platí od 31. mája, ale vyhlášky a ďalšie na to napojené reformy nie sú pripravené a všetko sa bude robiť v čase, keď sú aj kľúčoví odborníci na dovolenkách. "Je obava, že to potom vo finále tak bude aj vyzerať," dodal.



"Výzvy, ktoré nás čakajú, sú na úrovni výstupu na Mount Everest. Najväčšia kurikulárna reforma, profesijné a obsahové štandardy, kvalita vzdelávania učiteľov a mnohé iné sú zatiaľ vo hviezdach," poznamenal Križo. Podľa neho je ťažké očakávať, že deti sa budú dobre učiť, robiť si domáce úlohy, zodpovedne pristupovať k učeniu a slušne sa správať, keď vidia svet dospelých, ktorí majú byť lídrami riadenia vzdelávania.