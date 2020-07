Pieniny, malebná príroda a pamiatky tvoria kolorit severného Spiša

Mestské kultúrne stredisko a Múzeum v Kežmarku zorganizovali na nádvorí Kežmarského hradu jednodňové podujatie Festival za Euro. Na snímke stánky s remeselníkmi. Kežmarok, 11. júla 2020. Foto: TASR - František Iván

Bratislava 14. júla (TASR) – Hoci sú pre krajinu Spiša typické mierne vrchy s rozľahlými poľami a lúkami, takmer z každého miesta vidieť majestátne končiare Vysokých Tatier. Sever Spiša na hranici s Poľskom lemujú Pieniny, medzi Starou Ľubovňou a Levočou sa rozprestierajú Levočské vrchy a na juhu sa týčia vrchy východnej časti Slovenského Rudohoria.Jeho historické centrum je od 11. júna 1950 mestskou pamiatkovou rezerváciou. Hneď pri príchode do mesta zaujme na prvý pohľad Nový evanjelický kostol s mauzóleom Imricha Thökölyho. V jeho susedstve stojí drevený evanjelický artikulárny Kostol Najsvätejšej Trojice, od 7. júla 2008 zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. V rímskokatolíckej Bazilike Povýšenia sv. Kríža z 15. storočia možno vidieť hlavný oltár s plastikou ukrižovaného Ježiša od Majstra Pavla z Levoče. Dominantou mesta je tiež neskorogotický mestský hrad a mestské opevnenie. Cestujúci vlakom si môžu všimnúť železničnú stanicu z roku 1914 vybudovanú v secesnom štýle.Ďalším mestom, v ktorom na človeka "dýchnu" dejiny, je Levoča, zapísaná od roku 2009 do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Spomína sa v listine kráľa Bela IV. z roku 1249, v roku 1271 sa stala hlavným mestom Spoločenstva spišských Sasov a už v roku 1317 kráľovským mestom. Najznámejšou pamiatkou je oltár majstra Pavla z Levoče v Chráme svätého Jakuba. Pre kolorit mesta sú typické aj hradby. Nad mestom sa vypína Mariánska hora s Bazilikou Navštívenia Panny Márie, známe pútnické miesto, ktoré 3. júla 1995 navštívil aj pápež Ján Pavol II.Najvyšším vrchom je Čierna hora s výškou 1289 m n. m. Veľkú časť pohoria v minulosti zaberal vojenský výcvikový priestor, dnes je prístupné verejnosti.Termálne kúpalisko vo Vrbove umožňuje kúpanie v krytých aj vonkajších bazénoch a býva otvorené do 21. hodiny, čo je v letných mesiacoch príjemné večerné osvieženie.V mestečku s bohatou históriou možno nájsť rímskokatolícky kostol sv. Antona opáta z roku 1260, renesančný kaštieľ v mestskej časti Strážky je národnou kultúrnou pamiatkou. Návštevníkov môže zaujať Múzeum Dr. Michala Greisigera a Múzeum fotografie a optiky Jozefa Maximiliána Petzvala (1807 - 1891), ktorý sa v Spišskej Belej narodil.Obec je známa kúpeľmi s liečivými teplými prameňmi. Ich história sa začala písať v 15. a najmä 16. storočí. Voda z deviatich prameňov má teplotu 19 až 22 stupňov Celzia, zvláštnosťou je najväčšie travertínové jazierko na Slovensku Kráter s priemerom 20 metrov a hĺbkou tri metre, ktoré sa tiež využíva na kúpanie.Neďaleko tohto okresného mesta na severe Slovenska sa týči čiastočne zachovalý, respektíve zrekonštruovaný Ľubovniansky hrad, vybudovaný v 13. alebo 14. storočí. Hlavná veža ponúka kruhový výhľad do okolia, v priestoroch hradu sa tiež konajú akcie pre verejnosť. Pod hradom si návštevníci môžu pozrieť skanzen ľudovej architektúry, jeden z najmladších na Slovensku – sprístupnený bol v roku 1985. Tvorí ho 25 objektov z Veľkého Lipníka, Litmanovej a ďalších obcí. Jeho súčasťou je aj drevený gréckokatolícky chrám sv. archanjela Michala z roku 1833 (pôvodne stál v obci Matysová). V centre Starej Ľubovne stojí Kostol sv. Mikuláša s bohato zdobeným interiérom (víťazný oblúk z konca 13. storočia, neskorogotická krstiteľnica, Madona z Ľubovne a zdobené barokové oltáre).Hora Zvir pri tejto obci je známa ako miesto zjavení Panny Márie a gréckokatolícke pútnické miesto.Je jedným z najobľúbenejších výletných miest na Slovensku. Za svoju popularitu vďačí rieke Dunajec, ktorá preteká hranicou medzi Poľskom a Slovenskom. Práve na tomto mieste medzi Červeným Kláštorom a ústím Lesnického potoka sa splavuje tradičnými plťami, ale možno si tam vyskúšať aj rafting. Samotný pôvodne gotický kartuziánsky kláštor začali stavať po roku 1320.Na území tohto bradlového pohoria bol 17. augusta 1932 vyhlásený prvý medzinárodný prírodný park v Európe pozostávajúci zo slovenskej aj poľskej časti. Národný park Pieniny bol vyhlásený v roku 1967. Najvyšším vrchom zvláštne tvarovaného malebného pohoria je Vysoká skalka (1050 m n. m.).Je centrom Zamaguria a s počtom obyvateľov čosi vyše 2200 tretím najmenším mestom na Slovensku. Gotický rímskokatolícky Kostol Nanebovzatia Panny Márie zo 14. storočia skrýva krstiteľnicu z červeného mramoru ozdobenú reliéfom sv. Juraja.Oblasť na sever od pohoria Spišská Magura sa vyznačuje svojráznym goralským folklórom a architektúrou, ktorú možno nájsť v obciach Jezersko či Osturňa. Zo severu mimoriadne malebnú oblasť s nedotknutou prírodou uzatvára pohorie Pienin.