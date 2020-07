Symbolom hornej Nitry sú už celé desaťročia Bojnice

Bojnický zámok Foto: TASR/Pavol Remiáš

Skalný masív v pohorí Vtáčnik pri obci Kamenec pod Vtáčnikom v okrese Prievidza. Foto: TASR/KR HaZZ v Trenčíne

Turisti si užívajú posledné slnečné lúče dňa na vrchole Veľkého Kriváňa (1708 m n. m.) v pohorí Veľká Fatra 20. septembra 2018. Na snímke uprostred v pozadí vrchol Veľkého Rozsutca. Foto: TASR - Milan Kapusta

Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Na leteckej snímke z 13. septembra 2018 pohľad na Sklabinský hrad v Blatnici, v okrese Martin. Foto: TASR - Michal Svítok

Na snímke detský folklórny súbor Lúčik z Turčianskych Teplíc, detský a mládežnícky folklórny súbor Kalužiar z Martina, detský folklórny súbor Malý Lysec z Belej - Dulice a detský folklórny súbor Turiec z Martina počas 32. ročníka Turčianskych slávností folklóru v Múzeu slovenskej dediny v Martine. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Bratislava 3. júla (TASR) - Hornou Nitrou prechádzala dôležitá obchodná, neskôr aj poštová cesta z Viedne do Krakova a do Sedmohradska. Región je obklopený pohoriami Strážovské vrchy a Malá Fatra (smerom na západ a sever), Žiar (severovýchod) a Vtáčnik (východ). Smerom na sever pokračuje Turčianska kotlina lemovaná Malou a Veľkou Fatrou.Vďaka rozprávkovému zámku ich nazývajú aj perlou hornej Nitry. V Bojniciach bola poštová stanica a v meste boli trhy so soľou, železom a drahými kovmi. Mesto bolo sídlom Nitrianskej župy, pretože stáročia bolo centrom vojenskej i hospodárskej moci na hornej Nitre. Národná zoologická záhrada, kúpalisko Čajka, areál kúpeľov s dostupnými termálnymi bazénmi pre verejnosť, vyhliadka nad mestom s turistickým vláčikom, Prepoštská jaskyňa, novootvorený detský areál na ihrisku pod farou s pieskovými sochami hradov, gumyandom (skákacími atrakciami) sú počas prázdnin stávkou na istotu, že letná dovolenka sa vydarí.Najvyšší vrch pohoria sa takisto volá Vtáčnik (1348 m. n. m.). Na úpätí vrchov ležia doliny Ostrý Grúň a Kľak, zničené nacistami počas druhej svetovej vojny.Nad banskými mestami Prievidza a Handlová sa nachádza pohorie Žiar s najvyšším vrchom Chlieviská (1024 m. n. m.). Leží tam známe rekreačné stredisko Remata, kde sa možno oddávať nielen zimným športom, ale aj letnému oddychu.Táto turčianska obec je známa vďaka gymnáziu, ktoré svoje brány otvorilo v roku 1869. Bolo to v poradí tretie slovenské katolícke gymnázium. Dôraz kládlo na prírodovedné predmety, študovali na ňom žiaci z celého Slovenska, predovšetkým z chudobných rodín. Neďaleko obce ležia ruiny Znievskeho hradu.Patrí medzi najrozsiahlejšie pohoria na Slovensku s málo narušeným prírodným prostredím. Sú tam situované najznámejšie lyžiarske strediská stredného Slovenska: Donovaly, Malinô Brdo, Jasenská dolina či Šachtičky, ktoré lákajú turistov nielen v zime na kvalitnú lyžovačku, ale majú aj svoje letné atrakcie s bobovými dráhami, lezeckými parkami, cyklistickými chodníkmi a miestnymi špecialitami. Najvyšším vrchom tohto národného parku je Ostredok (1592,54 m n. m.), ale krásne výhľady ponúkajú aj Rakytov, Krížna, Lysec, Ostrá či Kľak.Spolu s Gaderskou je najvýznamnejšou dolinou Veľkej Fatry. Majú vzhľad kaňonu s mohutnými bralami. V spodnej časti doliny sa nachádza výrazný skalný útvar Skalné oko. Ukrýva aj jednu z najväčších jaskýň Veľkej Fatry Mažarnú. Východiskovým bodom do oboch dolín je obec Blatnica. Na strmom kopci za obcou sa týči zrúcanina Blatnického hradu z 13. storočia.Nachádza sa približne deväť kilometrov na východ od Martina. Bol kráľovským hradom a sídlom Turčianskej stolice. Dvakrát vyhorel, neskôr bol jeho súčasťou predhradný kaštieľ, ktorý ku koncu druhej svetovej vojny vyhodili nemecké vojská do vzduchu a spolu s obcou Sklabinský Podzámok vypálili.Mesto je historickým centrom horného Turca a jedným z prvých kúpeľných miest na Slovensku. Sú to jediné slovenské kúpele, kde sa liečia choroby obličiek a močových ciest. Do roku 1948 boli na mapách vyznačené ako Štubnianske Teplice. Patrili do majetku mesta Kremnica, tá sa ich vzdala až v roku 1949, keď vznikli Československé štátne kúpele a žriedla.V 16. storočí bol ešte majetkom Sklabinského hradu. V polovici 19. storočia takmer celý vyhorel. Avšak potom nastalo rýchle obrodenie. Z mesta sa stalo stredisko slovenskej kultúry a obyvatelia sa aktívne zapájali do revolučného diania. Od roku 1863 tam sídli Matica slovenská, v roku 1866 bolo založené jedno z troch slovenských gymnázií, od roku 1869 v Martine pracuje prvý ženský spolok Živena, od roku 1872 Slovenský spevokol, v roku 1941 vznikla Slovenská národná knižnica. Významný je aj rok 1918, keď sa podpisom Martinskej deklarácie Slovensko pripojilo k Česku a vznikla Československá republika. Mesto Martin vyhlásili v roku 1994 za národné kultúrne centrum Slovákov.