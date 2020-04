Levická nemocnica simulovala operáciu pacienta s koronavírusom

Levice 18. apríla (TASR) - Nemocnica Levice zrealizovala simulovanú operáciu pacienta-figuranta, ktorý bol pozitívne testovaný na ochorenie COVID-19 a utrpel ťažký úraz. TASR o tom informovala hovorkyňa skupiny Agel SK Martina Pavliková.



Celý zákrok tak musel byť simulovaný v špeciálnych podmienkach v tzv. červenej covidovej zóne a v osobitne vyčlenenej operačnej sále. Celý operačný tím musel operovať v ochranných oblekoch a prísne dbať na to, aby popri záchrane zraneného nedošlo k nakazeniu lekárov a sestier.



Všetko bolo ako v skutočnosti, len pacient bol v tomto prípade figurant. "Išlo o 41-ročného muža, ktorý je v domácej karanténe pre potvrdené ochorenie COVID-19 s ľahkým priebehom. Pacient utrpel doma úraz pádom zo schodov s podozrením na krvácanie do dutiny brušnej," uviedla námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľstvo Helena Dudášová.



Operačný tím použil jednorazové ochranné obleky. "V ochrannom obleku majú pracovníci obmedzené sluchové a zrakové vnemy, necítia sa komfortne a pri práci sa rýchlejšie unavia," doplnil primár chirurgického oddelenia Peter Macho.



Celkový čas operácie sa predlžuje o oblečenie a predovšetkým odborné vyzlečenie z ochranných osobných pomôcok. "Komplikovanejšia je aj manipulácia s pacientom, mení sa aj postup príchodu personálu na operačnú sálu. Je potrebné minimalizovať pohyb zdravotníkov na operačnej sále do momentu uspania pacienta a jeho intubácie. Po zabezpečení pacienta anestetickým tímom nastupuje príprava operačného poľa a tzv. "rúškovanie" pacienta," informoval Macho.



Počas niekoľkých hodín praktického nácviku operácie pacienta s novým koronavírusom si zainteresovaní prakticky vyskúšali aj presun pacienta po skončení operácie na jednotku intenzívnej starostlivosti.