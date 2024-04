Lévyová informovala zdravotnícky výbor o problémoch pacientov v SR

Bratislava 18. apríla (TASR) - Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) vo štvrtok informovala poslancov parlamentného zdravotníckeho výboru o problémoch pacientov na Slovensku a diskutovala s nimi o možnostiach zlepšenia súčasného stavu. Urobila tak pri príležitosti Dňa práv pacientov v Národnej rade (NR) SR, ktorý zorganizoval predseda výboru Vladimír Baláž (Smer-SD). TASR o tom informoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou NR SR.



"Vnímame náročný stav verejných financií, avšak zdravotníctvo by malo byť prioritou nielen deklaratívnou, ale aj v praxi. Táto koncovka nám aj v situácii, keď sa opäť hovorí o zavádzaní poplatkov, rušení benefitov, chýba. Aj preto si ceníme, že poslanci si našli čas, a diskutovali s nami o aktuálnych problémoch, s ktorými sa pacienti stretávajú v praxi," uviedla prezidentka asociácie Mária Lévyová.



Asociácia upozornila, že práva pacientov sú na Slovensku síce legislatívne ukotvené, avšak chýbajú konkrétne nástroje, ktoré by im pomáhali ich vymáhať. Požiadala preto poslancov o prípravu takých legislatívnych noriem, ktoré by reálne posilnili možnosti pacientov. AOPP zároveň na stretnutí poslancov informovala o rastúcom počte podnetov, s ktorými sa obracajú pacienti na právnu poradňu asociácie. "Minulý rok to bolo takmer o desať percent viac podnetov ako v roku 2022, čo takisto naznačuje zhoršujúcu sa čitateľnosť a vymožiteľnosť kvalitnej zdravotnej starostlivosti zo strany pacientov," ozrejmila Lévyová.



Riešením je podľa nej aj jasné stanovenie nároku pacienta, ktorý by podľa jej slov mohol posilniť jeho práva, keďže by bolo jasne stanovené, do akého času, v akej maximálnej vzdialenosti od svojho bydliska a v akej kvalite má nárok na liečbu jeho diagnózy. "Dnes pacient musí akceptovať aj termín stanovený o pol roka, keďže nikde sa nehovorí, že to je neprimerane dlhá doba. Ak máme posilniť práva pacientov, dať im reálny nástroj pri vymáhaní týchto práv, stanovenie nároku je jedným zo základných pilierov," podotkla.



Dodala, že pacienti majú nielen práva, ale aj povinnosti. "Pri problémoch s dostatkom zdravotníckeho personálu musíme aj my pacienti pomôcť odľahčiť jeho záťaž, a, samozrejme, ochrániť vlastné zdravie," skonštatovala Lévyová s tým, že prvoradé je správať sa rozumne vo vzťahu k vlastnému zdraviu, snažiť sa vyhýbať rizikovým faktorom a dbať aj na prevenciu a včasný záchyt ochorení. Dodala, že pacienti majú taktiež povinnosť dodržiavať liečebný režim pri práceneschopnosti či chrániť zdravie iných, ak majú prenosné ochorenie.