Lévyová: Pacientska asociácia verí v dohodu vlády s lekármi

Bratislava 25. novembra (TASR) - Asociácia na ochranu pacientov (AOPP) verí, že vláda aj lekárski odborári napokon pristúpia ku kompromisom a dospejú k dohode. Povedala to jej prezidentka Mária Lévyová v rámci aktuálnej šiestej celoslovenskej pacientskej konferencie.



Poukázala na to, že ak by k dohode nedospeli, pacienti od ministerstva zdravotníctva očakávajú krízový plán. Ten má zabezpečiť dostupnosť nemocničnej zdravotnej starostlivosti, či už na Slovensku alebo v prihraničných oblastiach.



Na dohodu už skôr vyzvala aj Slovenská lekárska komora. Žiada vládu aj odborárov, aby akceptovali posledný návrh kabinetu na zvýšenie koeficientov, nie návrh stabilizačných príspevkov. Slovenská komora zdravotníckych záchranárov vyzýva na dohodu tak, aby nedošlo k vyhláseniu núdzového stavu a ohrozeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti.



Šéf rezortu zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) po štvrtkových (24. 11.) rokovaniach oznámil, že ministerstvo sa dohodlo s lekárskymi odborármi na siedmich bodoch memoranda. Nevyriešenými zostávajú platy.