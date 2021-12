Lévyová: Rok 2021 bol z pohľadu pacienta mimoriadne náročný

Bratislava 26. decembra (TASR) - Končiaci sa rok bol z pohľadu pacienta mimoriadne náročný. Myslí si to prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) SR Mária Lévyová. Ako zhodnotila pre TASR, po postupnom odznení druhej vlny sa vyčerpaným zdravotníkom nepodarilo dohnať tisíce odložených výkonov. Následne sa krajina dostala do tretej vlny, keď sa opätovne začali pred pacientmi s inými diagnózami ako ochorením COVID-19 zatvárať nemocnice.



"Nebolo ničím výnimočným, že pacienti na svoju liečbu čakali aj rok, prípadne sa jej už nedožili," skonštatovala. Asociácia považuje za značne nezvládnutú situáciu okolo zdravotníkov. Jej šéfka poukázala na skutočnosť, že práve z týchto aktuálne kľúčových profesií odišli desiatky profesionálov. Pripisuje to nedostatočnému finančnému ohodnoteniu zdravotníkov, ako aj celkovej frustrácii z fungovania zdravotníctva.



Za pozitívum považuje AOPP schválenie optimalizácie siete nemocníc. Lévyová si myslí, že ide o odvážny krok, ktorý si vyslúžil nemalú dávku kritiky, ale je nevyhnutný. Slovenskému zdravotníctvu podľa jej slov už roky chýba jasne zadefinovaný smer a na neustále plátanie dier dopláca práve pacient.



Víta rozšírené definovanie nároku pacienta, ktoré zahŕňa minimálny počet výkonov, čakacie listiny, materiálno-technické vybavenie, personál, na základe čoho bude pacient presne vedieť, čo v akej nemocnici dostane.



Za veľký úspech považuje vytvorenie komisie pre ústavnú starostlivosť, ktorej súčasťou je aj AOPP. Podľa Lévyovej tak budú pacienti priami spolutvorcovia tejto veľkej reformy. "Je mimoriadne dôležité, aby o takých zásadných zmenách mohli spolurozhodovať predovšetkým odborníci, ľudia z praxe, tí, ktorých sa tieto zmeny týkajú, a minimalizovali sa tak čisto politické rozhodnutia," doplnila.



Šéfka asociácie pochválila otvorenie zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. "Je dôležité, aby sa pozornosť upriamila aj na dostupnosť pacientov k liekom, ktorá má viditeľné rezervy. Veríme, že sa aj vďaka viacerým úpravám tohto zákona podarí priniesť pacientom modernú a účinnú liečbu, bežne dostupnú pre pacientov v iných krajinách, aj na Slovensku," skonštatovala.



Skritizovala však financovanie zdravotníctva. Ranou pre pacientov bolo zníženie platby za poistencov štátu ešte v poslednom kvartáli tohto roka a tiež návrh rozpočtu na rok 2022, ktorý je nedostatočný a počíta s nereálnymi úsporami.



Do nového roka si Lévyová v mene asociácie praje, aby sa práve pacienti konečne stali pre politikov prioritou a aby pochopili, že v boji o život sú rozhodujúce dni až týždne, že tráviť mesiace v bolestiach je neúnosné a že každému z nás je potrebné zabezpečiť včasnú liečbu, z ktorej nebude profitovať len konkrétny pacient, ale aj celá spoločnosť. Dodala, že investícia do zdravotníctva a zdravia je tou najlepšou celospoločenskou investíciou, ktorá sa krajine mnohonásobne vráti.