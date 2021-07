Lévyová z AOPP: Zmena vo vedení rezortu zdravotníctva je citeľná

Bratislava 18. júla (TASR) - Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) prevzal riadenie rezortu v ťažkom pandemickom období, keď nebolo mnoho kľúčových problémov a požiadaviek pacientov dotiahnutých a často ostali bez akejkoľvek odozvy. Zmena vo vedení Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR bola po nástupe Lengvarského citeľná. Pre TASR to v hodnotení prvých 100 dní po jeho nástupe do ministerského kresla uviedla prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) Mária Lévyová.



"Tak minister, ako aj ďalší zamestnanci začali komunikovať s AOPP a minimálne začali načúvať potrebám nás - pacientov. Aj počas osobného stretnutia s ministrom sa nám javili jeho priority, návrhy a kroky zamerané na podporu pacientov ako vecné a zrozumiteľné," zhodnotila šéfka asociácie pacientov s tým, že minister opakovane verejne prezentoval, že prvoradý je v zdravotníctve pacient.



Poukázala však aj na to, že odložená zdravotná starostlivosť počas pandémie nového koronavírusu si vyžaduje rovnakú pozornosť, koordináciu a manažment ako tá pandemická, s čím podľa jej slov súhlasil aj minister.



Rovnako uviedla, že MZ SR pripravuje aj mnoho zmien v oblasti liekovej politiky, optimalizácie siete nemocničnej starostlivosti, podpory ambulantnej starostlivosti a dlhodobej starostlivosti. To si podľa Lévyovej bude vyžadovať okrem legislatívnych úprav aj zmeny vo financovaní zdravotníctva tak, aby zmeny boli realizovateľné a udržateľné.



"Za AOPP sme opakovane deklarovali, že sme pripravení spolupracovať s ministrom a MZ SR a participovať na reformách prospešných pre pacientov. Pozitívne výsledky, ktoré pacienti potrebujú, je možné dosiahnuť iba zapojením pacientov do všetkých procesov v zdravotníctve. Na to si však musíme ešte počkať," uzavrela.