Lexmann: Cieľom EMA bude aj lepšia pripravenosť na budúce výzvy

Bratislava/Štrasburg 27. januára (TASR) - Hlavnou úlohou Európskej agentúry pre lieky (EMA) bude ešte lepšie monitorovať potenciálne nedostatky v dodávkach liekov a zdravotníckeho materiálu. Pôjde tiež o podporu vývoja kvalitných a bezpečných medicínskych výrobkov v rámci Európskej únie (EÚ) a efektívny manažment a pripravenosť na budúce výzvy v zdravotníctve. Uviedla to slovenská europoslankyňa Miriam Lexmann, ktorá reagovala na schválenie väčších právomocí pre EMA.



"Cieľom väčších právomocí pre agentúru známu pod skratkou EMA je zabezpečenie lepšej pripravenosti a koordinácie EÚ na zvládnutie podobných zdravotníckych kríz, akú spôsobilo ochorenie COVID-19," povedala.



Europoslanci podľa Lexmann urobili hlasovaním "ďalší z krokov k vybudovaniu Európskej zdravotnej únie zameranej na výraznejšiu podporu bezpečnosti verejného zdravia v EÚ".



Väčšie právomoci pre EMA schválil Európsky parlament 20. januára. Európska komisia prvé kroky k budovaniu Európskej zdravotnej únie podnikla v novembri 2021. O jej dobudovaní sa diskutuje aj v rámci prebiehajúcej Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE).



CoFoE umožňuje občanom jednotlivých členských krajín vyjadriť sa k budúcnosti EÚ aj formou občianskych panelov. Posilnenie právomocí pre EMA do svojich odporúčaní zahrnul tretí občiansky panel.



Celkovo štyri občianske panely svoje odporúčania predložia Európskemu parlamentu. Neskôr budú zahrnuté do záverečnej správy, ktorú pripraví na jar 2022 výkonná rada konferencie.