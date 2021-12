Lexmann: Mnohí vnímajú EÚ iba cez eurofondy, CoFoE ju priblíži ľuďom

Brusel/Bratislava 16. decembra (TASR) - Mnoho ľudí vníma Európsku úniu (EÚ) len cez eurofondy. Základnou úlohou europoslancov je preto stretávať sa s ľuďmi a "vysvetľovať im princípy, myšlienku a výhody členstva v EÚ". V súvislosti s prebiehajúcou Konferenciou o budúcnosti Európy (CoFoE) na to pre TASR upozornila poslankyňa Európskeho parlamentu Miriam Lexmann (KDH/EPP).



Aj samotná konferencia by sa podľa nej mala dostať viac do regiónov a k ľuďom, ktorí potrebujú Úniu stále spoznávať. Popracovať by na tom mali europoslanci, vrcholoví politici, organizácie s priamymi skúsenosťami s EÚ a ďalší zainteresovaní. Európskych lídrov vyzvala, aby si "naozaj zobrali k srdcu konštruktívnu kritiku a mali odvahu vydať sa reformnou cestou".



CoFoE poskytuje občanom priestor na formulovanie nápadov a konkrétnych návrhov. Takáto spätná väzba môže byť aj "zrkadlom" doterajšej činnosti Európskej únie. "Očakávania a predstavy verejnosti sú pre ďalšie úspešné napredovanie tohto jedinečného projektu kľúčové a tie konštruktívne musia byť aj vypočuté," vyzdvihla Lexmann.



Celkovo 800 zástupcov občanov bolo rozdelených do štyroch občianskych panelov, v rámci ktorých sa v období od septembra 2021 do januára 2022 stretnú trikrát. Na konci procesu zozbierajú občianske panely všetky nápady a výsledky a odošlú ich na posúdenie Európskej komisii, Európskej rade a Európskemu parlamentu.



"Výsledkom musí byť vypočutie verejnosti a riešenia, ktoré priblížia EÚ k občanom čo najviac podľa ich predstáv, čo by priamo mohlo začať napĺňať už ďalšie volebné obdobie Európskeho parlamentu a Komisie od roku 2024," avizovala Lexmann.



Konferencia je podľa nej aj príležitosť znovu si pripomenúť hodnoty, ktoré sú "opornými piliermi európskej integrácie". Za najdôležitejší označila princíp subsidiarity.