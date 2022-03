Lexmann nesúhlasí s odporúčaním o celoeurópskom okrsku pre eurovoľby

Bratislava/Brusel 12. marca (TASR) - Poslankyňa Európskeho parlamentu (EP) Miriam Lexmann (KDH/EPP) nesúhlasí s odporúčaním v otázke volieb do EP, ktoré podporuje tzv. celoeurópsky okrsok. Umlčal by podľa nej hlas zástupcov malých členských štátov.



"Pre detailné oboznámenie sa s týmito závermi a ich vyhodnotenie som sa však rozhodla iniciovať stretnutie so slovenskými účastníkmi panelov," povedala pre TASR.



Pri hodnotení doterajšieho priebehu Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) vyzdvihla zelenú transformáciu, digitalizáciu i zvyšovanie povedomia o EÚ. Aktuálnym problémom v EÚ je podľa nej tiež dvojaká kvalita potravín, ktorej je potrebné predchádzať.



Za doposiaľ najväčší prínos CoFoE europoslankyňa považuje zvýšenie povedomia o fungovaní EÚ a vtiahnutie občanov do tvorby európskych záležitostí, ktoré majú vplyv na ich každodenné životy.



"Na druhej strane však musím dodať, že z mojich pravidelných stretnutí s občanmi jasne vyplýva, že sú mnohokrát frustrovaní z neriešenia problémov na národnej úrovni a teda dúfajú v ich riešenie od EÚ," povedala. Záverom konferencie by mali preto venovať pozornosť podľa Lexmann nielen europoslanci, ale aj politickí lídri členských štátov.



Konferenciu o budúcnosti Európy organizujú Európsky parlament, Európska komisia a Rada EÚ. Celkovo 800 zástupcov občanov bolo rozdelených do štyroch občianskych panelov, v rámci ktorých sa stretli trikrát. Ich odporúčania budú zahrnuté v záverečnej správe, ktorú pripraví na jar 2022 výkonná rada konferencie.