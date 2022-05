Lexmann: Po CoFoE sa politici musia triezvo pozrieť na odporúčania

Brusel/Štrasburg 8. mája (TASR) - Princíp subsidiarity v Európskej únii platí aj po skončení Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE), s čím politici musia rátať pri zohľadňovaní návrhov občanov. Uviedla to v rozhovore pre TASR slovenská europoslankyňa Miriam Lexmann (KDH).



Poslankyňa, ktorá je v Európskom parlamente členkou frakcie Európskej ľudovej strany (EPP), spresnila, že od začiatku CoFoE podporovala myšlienku poskytnúť priestor európskym občanom, aby sa vyjadrili, akú Európu chcú mať a akým spôsobom chcú riešiť súčasné problémy.



"Podľa mňa je ale kľúčové to, aby sme sa na výsledky konferencie nepozerali len tak, že všetky očakávania občanov majú naplniť európske inštitúcie. My hovoríme o budúcnosti Európy, a nielen budúcnosti Európskej únie. Je preto nesmierne dôležité, aby sa európske inštitúcie, predstavitelia európskych politík, ale aj domáci politici pozreli na to, ktoré riešenie kde patrí a akým spôsobom ho najefektívnejšie vykonať," vysvetlila poslankyňa.



V tejto súvislosti upozornila na dôležitosť princípu subsidiarity ako jedného zo základných pilierov EÚ. Z toho vyplýva, že netreba riešiť na celoeurópskej úrovni všetko. Naopak, lepšie by podľa nej bolo, keby niektoré otázky riešili členské štáty samy a iba do určitej miery koordinovali svoju činnosť.



"Dôležité je, aby sme sa na to pozerali ako na komplexnú požiadavku občanov voči svojim politickým predstaviteľom a jednoducho si rozdelili, čo je lepšie robiť na ktorej úrovni," vysvetlila.



To sa podľa nej týka aj možností, ktoré so sebou prinesie prípadný konvent o budúcnosti Európy. Spresnila, že v europarlamente sa diskutuje o tejto možnosti a mnohí poslanci aj vítajú návrh, aby po CoFoE nasledoval konvent, podobný tomu spred 20 rokov, ktorý by umožnil aj zmeny v základných zmluvách o fungovaní Únie.



"Samozrejme ale treba rozumne nakladať s tým, čo sú požiadavky občanov, kedy treba meniť legislatívu. A možno treba povedať, že niektoré kompetencie treba presunúť na úroveň členských štátov, možno časť niektorých iných kompetencií zas treba, aby riešila EÚ, lebo pomery sa menia. Ale myslím si, že vždy k tomu musíme pristupovať triezvo a pýtať sa, čo je najlepšie pre občana," odkázala poslankyňa v závere rozhovoru.













(spravodajca TASR Jaromír Novak)