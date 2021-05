Lexmann: Sankcie Číny voči europoslancom nie sú právne jasne vymedzené

Brusel 21. mája (TASR) - Európsky parlament (EP) vo štvrtok skritizoval nedávne čínske sankcie proti viacerým zákonodarcom Európskej únie a upozornil, že nebude rokovať o ratifikácii komplexnej investičnej dohody medzi EÚ a Čínou, pokiaľ tieto sankcie zostanú v platnosti. Jednou zo sankcionovaných je aj slovenská europoslankyňa Miriam Lexmann (KDH).



Podľa Lexmann je dôležité, aby sa europarlament zaoberal touto otázkou, keďže jeho členovia sa ocitli na sankčných zoznamoch Číny. "To sú protisankcie zo strany Číny po tom, ako EÚ uvalila sankcie na predstaviteľov komunistického čínskeho režimu, ktorí sú priamo zodpovední za brutálne porušovanie ľudských práv v Sin-ťiangu, kde hovoríme už o genocíde," vysvetlila.



Pripomenula, že poslanci EP sa už mali zaoberať ratifikáciou investičnej dohody medzi EÚ a Čínou, čo je však podľa nej neakceptovateľné, pokiaľ sú členovia zákonodarného zboru EÚ na čínskych sankčných zoznamoch.



"Druhou oblasťou je porušovanie ľudských práv a porušovanie medzinárodných dohovorov zo strany Číny. Treba využiť všetky páky a aj túto investičnú dohodu schváliť len v prípade, že nastane zlepšenie v oblasti ľudských práv v Číne a Peking bude dodržiavať medzinárodné dohovory, ku ktorým sa zaviazal, obchodné, ale aj čínsko-britskú dohodu o postavení Hongkongku," spresnila Lexmann.



Poslankyňa priznala, že zaradenie na čínsky zoznam sankcií prinieslo do jej osobného a pracovného života veľa neistoty. Lebo čínske sankcie – na rozdiel od sankcií európskych – nie sú právne jasne vymedzené. Nie je známe, čo presne znamenajú: a to už aj preto, že sa netýkajú len menovaných poslancov, ale aj osôb, ktoré sú nejakým spôsobom s nimi spájané.



"To nie je právne jasne definovaný termín a nevieme, či ľudia, ktorí sú moji blízki spolupracovníci či príbuzní, či nie je pre nich rizikom vycestovať do Číny, kde môžu byť zatknutí. Alebo do krajín, ktoré majú s Čínou dohodu o vyhosťovaní ľudí, ktorých si čínska strana vyžiada," opísala situáciu. Len v EÚ má takúto dohodu s Pekingom sedem krajín vrátane Belgicka, kde sídlia inštitúcie EÚ.



"Má to obrovský dosah na ľudí, s ktorými som v kontakte, ktorí sú z Číny či z Hongkongu, ale je to hrozba aj pre ľudí zo západnej Európy. Je to nejasná situácia, aj preto podnikám kroky, aby členské krajiny EÚ okamžite ukončili dohody o vyhosťovaní s Čínou. Vytvára to riziko pre našich kolegov a spolupracovníkov a najmä pre disidentov z Číny a Hongkongu, ktorí žijú v Únii," dodala Lexmann.



Za zmrazenie ratifikácie investičnej dohody s Čínou sa vyslovil aj liberálny europoslanec Michal Šimečka (Progresívne Slovensko), ktorý čínske sankcie na poslancov EP a členov niektorých národných parlamentov považuje za neprimerané.



"Som rád, že europarlament a diplomacie krajín EÚ, vrátane tej slovenskej, vyjadrili solidaritu s poslancami a politikmi z tohto sankčného zoznamu, vrátane Miriam Lexmann," uviedol.



Zdôraznil, že kým tieto sankcie budú platiť a kým Peking nezmení svoj prístup, nie je možné hovoriť o nejakom posune pri ratifikácii veľkej investičnej dohody. "Kým platia sankcie proti EÚ, tak nemôžeme hovoriť o tom, že by sme pristúpili k ratifikácii dohody, ktorá by posunula čínsko-európske vzťahy na novú úroveň," odkázal Šimečka.











