Lexmann: Summit EÚ - Čína by mal upozorniť na čínske hrozby

Brusel 7. decembra (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pred odletom do Pekingu na dvojdňový summit EÚ - Čína (7. - 8. 12.) prezradila, že sa pokúsi presvedčiť Čínu o stiahnutí sankcií na poslancov Európskeho parlamentu (EP). Jednou z nich je aj slovenská europoslankyňa Miriam Lexmann (KDH), ktorá pre TASR uviedla, že čínska komunistická strana predstavuje veľkú bezpečnostnú a ekonomickú hrozbu.



Podľa slovenskej europoslankyne totalitný režim čínskej komunistickej strany predstavuje bezpečnostnú a ekonomickú hrozbu a je potrebné, aby Únia mala "jasný a zásadový prístup k tomuto režimu".



"Summit v Pekingu opäť dokazuje, že totalitný režim v bilaterálnych a multilaterálnych vzťahoch čoraz viac zohráva skôr deštruktívnu než konštruktívnu úlohu," uviedla Lexmann, spolupredsedníčka medziparlamentnej aliancie pre Čínu (IPAC) a členka zahraničného výboru EP.



Na päť europoslancov (vrátane Lexmann) v roku 2021 Peking uvalil sankcie za ich postoj proti rastúcej represii Číny voči domácim aktivistom a proti agresívnemu konaniu v zahraničí.



Europoslankyňa upozornila, že komunistická strana zhoršuje represie voči obyvateľom Číny, čoraz hlasnejšie sa vyhráža vojenským útokom proti Taiwanu a vyvíja ekonomický nátlak na tretie krajiny vrátane členov Európskej únie. Existujú tiež závažné podozrenia, že obchádza sankcie EÚ. V rozhovore pre tlačovú agentúru AFP to potvrdila aj Von der Leyenová.



"Znepokojuje ma, že vedúci predstavitelia EÚ cestovali do Číny bez konkrétnych stanovených cieľov. Do tých mala byť zahrnutá okrem ľudskoprávnej agendy aj potreba zastaviť ekonomický nátlak zo strany Číny či nekalé trhové praktiky, ktoré ohrozujú hospodársku konkurencieschopnosť EÚ. Treba mať jasný a zásadový prístup, ktorý ochráni našu ekonomickú bezpečnosť. Ide predsa aj o ochranu živobytia ľudí," uviedla Lexmann.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)