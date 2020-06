Literárny fond ocenil najlepšie umelecké preklady

Bratislava 24. júna (TASR) - Literárny fond (LF) odovzdal v utorok (23. 6.) v bratislavskom Zichyho paláci ocenenia za umelecké preklady zahraničných titulov knižne vydaných v roku 2019. Cenu Jána Hollého za preklad prózy získala Michaela Jurovská za preklad diela Boris Vian: Červená tráva, ktoré vyšlo vo vydavateľstve Petrus. To zároveň získalo Poctu LF za významný edičný čin. Oceňovaná prekladateľka Jurovská sa tiež stala laureátkou Ceny Blahoslava Hečka za celoživotné dielo.



Prémie za knižnú tvorbu za rok 2019 získali Otto Havrila za preklad diela John Boyne: Neviditeľné besy srdca (Slovart), Ján Štrasser za preklad diela Michail Bulgakov: Majster a Margaréta (Slovart), Valerij Kupka za preklad diela Jevgenij Vodolazkin: Laurus (Petrus), Jana Benková za preklad diela Clarice Lispector: Všetky poviedky (Portugalský inštitút), Ladislav Šimon za preklad diela Elias Canetti: Zaslepenie (Hronka), Mária Ferenčuhová za preklad diela Michel Houellebecq: Rozšírenie bojového poľa (Literárna bašta) a Ľubomír Feldek za preklad diela Guillaume Apollinaire: Nechce sa mi pracovať (Slovart). Vydavateľstvám patria uznania LF za významný edičný čin za rok 2019.



"Do súbehu o Cenu Jána Hollého a prémie za rok 2019 bolo prihlásených 52 diel, deväť diel bolo zo súbehu vyradených pre nesplnenie podmienok súťaže. Z predložených titulov bolo 35 prozaických, 11 básnických, štyri tituly pre deti a mládež, dva esejistické a jeden dramatický," konštatoval predseda poroty Alexander Halvoník s tým, že originálnym jazykom väčšiny titulov bola angličtina. "Výrazným kladom tohoročnej prekladateľskej produkcie je jej jazyková pluralita. Okrem tradičných jazykových oblastí s jednoznačnou prevahou angličtiny prekladateľské portfólio obsiahlo i menej frekventované jazyky, ako je hebrejčina, čínština a portugalčina," dodal k aktuálnemu ročníku, do ktorého sa prihlásilo 19 popredných slovenských vydavateľstiev.