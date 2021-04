Hľadajú sa dobrovoľníci na výskum prenosu COVID-19 v domácnostiach

Bratislava 16. apríla (TASR) - Ústav epidemiológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave začal s výskumom, ktorého cieľom je zistenie miery infekcie v spoločných domácnostiach. Na to, aby bol projekt úspešný, potrebuje Ústav epidemiológie LF UK dobrovoľníkov. Informovala o tom Miriam Žiaková, externá PR poradkyňa LF UK.



Odborníci sa chcú zamerať na lepšie spoznanie rozsahu a okolností šírenia infekcie COVID-19. Cieľom výskumu je tiež odhalenie rizikových faktorov šírenia infekcie. "Ústav epidemiológie potrebuje dobrovoľníkov žijúcich v Bratislavskom a Trnavskom kraji a ich úzke kontakty zo spoločných domácností," spresnila Žiaková.



Podmienkou je, aby dobrovoľníci mali od novembra 2020 do februára 2021 PCR testom potvrdené ochorenie COVID-19, mali viac ako 18 rokov, žili minimálne s jedným plnoletým človekom v spoločnej domácnosti a neboli zaočkovaní proti novému koronavírusu.



"Dobrovoľníkom bude odobratá jedna skúmavka krvi zo žily a absolvujú osobný rozhovor s cieľom získania epidemiologických údajov. Odber zo žily bude robený skúseným klinickým personálom. Ide o striktne observačnú štúdiu, pri ktorej sa nepredpokladajú žiadne riziká," uistila Žiaková.



Zapojenie sa do výskumu je bezplatné. Dobrovoľníci sa môžu v prípade záujmu o účasť či potreby ďalších informácií prihlásiť na e-mailovej adrese covid@fmed.uniba.sk.