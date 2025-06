LF UK kritizuje prezidenta SLK za vyjadrenia o covide

Bratislava 6. júna (TASR) - Lekárska fakulta (LF) Univerzity Komenského (UK) v Bratislave kritizuje prezidenta Slovenskej lekárskej komory (SLK) Jaroslava Šima za vyjadrenia o ochorení COVID-19. Vyjadrenia, ktoré relativizujú význam vedeckého poznania v prospech subjektívnych názorov, podľa fakulty nemajú v serióznej medicínskej diskusii miesto. Šimo hovorí o nepochopení textu. Deklaruje, že princípy medicíny nikdy nespochybnil. Vyplýva to zo stanovísk.



„Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave sa dôrazne dištancuje od vyjadrení Jaroslava Šima prezidenta Slovenskej lekárskej komory, ktoré odzneli v úvodníku časopisu Medikom (2/2025). V uvedenom texte prezentuje postoj, že v oblasti medicíny má odborník právo na vlastný názor, a to aj v prípade, že tento názor odporuje aktuálnemu vedeckému konsenzu,“ uviedla fakulta s tým, že s takýmto postojom zásadne nesúhlasí.



Zdôraznila, že vedecky podložené poznatky a dôkazy predstavujú základ modernej medicíny a že klinické rozhodovanie, diagnostika aj liečba musia vychádzať z overených dát, systematických výskumov a medzinárodne akceptovaných medicínskych štandardov. „Podporovať alebo obhajovať individuálne názory, ktoré sa od týchto zásad odchyľujú, znamená podkopávať dôveru verejnosti v medicínu ako vedu a v zdravotníckych pracovníkov ako odborníkov,“ skonštatovala fakulta. Šírenie takýchto postojov považuje za nebezpečné a zavádzajúce.



Šimo tvrdí, že došlo k nepochopeniu textu. Ako uviedol, nikdy v živote nespochybnil princípy medicíny dôkazov, sám ich ako lekár používa a hlási sa k nim. „V editoriále som reagoval na fakt, že pôvodne presadzovaný názor o prirodzenom vzniku vírusu covidu sa dnes mení a začína sa uvažovať o jeho pôvode únikom z laboratória, bolo o tom referované vo svetových aj našich médiách. Tento ‚pôvodný konsenzus‘ bol formulovaný dokonca tajnými službami, ako sa dnes dozvedáme, nevznikal na základe odborného dialógu. Zároveň som spomenul, že ani tento názor nemôžeme pokladať za definitívny,“ ozrejmil prezident SLK.



Nevie, odkiaľ má fakulta informáciu o tom, že by niekedy „podporoval a obhajoval individuálne názory“, ktoré sa odchyľujú od zásad konsenzu. Nie je tiež podľa jeho slov pravda, že by „podkopával dôveru verejnosti v medicínu ako vedu a v zdravotníckych pracovníkov ako odborníkov“. „Medikom je časopis, ktorý nie je určený verejnosti, je určený lekárom, členom SLK. Nemohol som tušiť, že moje slová budú nevhodne interpretované a dokonca v určitých médiách účelovo prekrútené s cieľom manipulovať verejnú mienku, útočiť na SLK,“ dodal Šimo.