LF UK plánuje prijať 375 študentov na všeobecné lekárstvo

Bratislava 6. novembra (TASR) - Lekárska fakulta Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave plánuje prijať v ďalšom akademickom roku v slovenskom programe 375 študentov na študijný program všeobecné lekárstvo a 40 študentov na zubné lekárstvo. Prijímacie skúšky budú pozostávať z testu prírodných vied, ktorého výsledok bude mať váhu 84 percent a testu všeobecných študijných predpokladov (VŠP) so 16-percentnou váhou. TASR o tom za fakultu informovala Lenka Stejskalová.



"Test prírodných vied sa uskutoční ešte pred maturitami, podkladových otázok na prijímacie skúšky z biológie a chémie je o tretinu menej," priblížila s tým, že test bude prebiehať iba prezenčne. Uchádzači o štúdium všeobecného lekárstva ho budú môcť podľa Stejskalovej absolvovať 3. mája budúceho roka v Bratislave, Nitre, Žiline, Košiciach a Prešove. Záujemci o štúdium zubného lekárstva budú môcť podľa nej prísť na test prírodných vied 4. mája budúceho roka do Bratislavy, Žiliny a Košíc.



Ako doplnila, test VŠP bude zameraný na logické úlohy a čítanie s porozumením. LF UK tiež podľa nej zvyšuje bonifikáciu za úspešné absolvovanie predmetových olympiád, vybraných súťaží a certifikátu C1/C2 z angličtiny. Uchádzači si môžu podať prihlášku na fakultu od 1. decembra do 28. februára cez elektronický formulár. K dispozícii majú podľa Stejskalovej aj prípravný kurz, na ktorý sa môžu prihlásiť do 30. novembra.