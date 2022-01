Poslanci chcú upraviť postih machinácií pri verejnom obstarávaní

Bratislava 21. januára (TASR) - Postihovanie zneužívania pravidiel verejného obstarávania by sa mohlo zefektívniť. Odstrániť by sa mohlo zložité znalecké dokazovanie škody pri trestnom čine machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Navrhuje to skupina poslancov za SaS a OĽANO, ktorí do Národnej rady (NR) SR podali novelu Trestného zákona. Upraviť chcú rozsah trestného činu machinácií pri verejnom obstarávaní.



"Cieľom predkladaného návrhu zákona je odstrániť aplikačné problémy pri postihovaní machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe a zefektívniť postihovanie zneužívania pravidiel verejného obstarávania a nekalých praktík vo verejnom obstarávaní, čím sa v konečnom dôsledku docieli lepšia ochrana verejných prostriedkov," uviedli poslanci v dôvodovej správe návrhu.



Rozsah trestného činu machinácií pri verejnom obstarávaní chcú poslanci zadefinovať ako zmluvnú cenu kontrahovanú v rámci zmluvného vzťahu, ktorý je výsledkom verejného obstarávania. "Alternatívne, ak by nebolo možné z rôznych dôvodov vychádzať zo zmluvnej ceny, rozsahom trestného činu by bola predpokladaná hodnota zákazky, koncesie alebo súťaže návrhov a pri verejnej dražbe hodnota predmetu dražby," priblížili predkladatelia. Ak by nebolo možné určiť rozsah ani takto, bolo by podľa návrhu možné určiť predpokladanú hodnotu na základe odborného vyjadrenia alebo znaleckého posudku.



Z trestného činu machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe navrhujú poslanci z kvalifikovanej skutkovej podstaty vypustiť konanie spočívajúce v žiadaní, príjmami alebo v daní si sľúbiť majetkový alebo iný prospech pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Bolo podľa nich nesystematické a spôsobovalo v praxi problémy.



Poslanci chcú tiež zaviesť novú skutkovú podstatu machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, ktorá pokrýva zadávanie takých zákaziek, koncesií a súťaží návrhov, ktoré sú vyňaté z pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní a pri ktorých vznikla škoda na verejných prostriedkoch. "V poslednom rade sa návrhom zákona zosúladia niektoré pojmy používané Trestným zákonom v predmetných ustanoveniach s pojmami používanými zákonom o verejnom obstarávaní," skonštatovali.