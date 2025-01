Líder PS Michal Šimečka sa stretol s ukrajinským prezidentom Zelenským

Kyjev 17. januára (TASR) - Predseda opozičnej strany Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka sa počas piatkovej návštevy Kyjeva stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Šimečka uviedol, že ukrajinský prezident má záujem o dobré vzťahy a spoluprácu. TASR o tom informuje podľa príspevku PS na sociálnej sieti Facebook a tlačovej správy strany.



"Dôležité stretnutie s prezidentom Zelenským. Nesiem od neho pre Slovensko jasný odkaz. Ukrajina si váži našu podporu a má záujem na tých najlepších vzťahoch a spolupráci – vrátane energetiky. A je pripravená rokovať. Presne na to teraz vyzývam (premiéra) Roberta Fica," napísal Šimečka. Podľa jeho slov sa delegácii PS podarilo "znovu otvoriť dvere, ktoré premiér Fico tak zbytočne zabuchol svojimi agresívnymi útokmi".



Podľa člena predsedníctva PS a bývalého ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka považovali v strane za potrebné prísť do Kyjeva práve v tomto období. Slovenská vláda totiž podľa neho "komunikuje s Ukrajinou, akoby bola naším nepriateľom". Ukrajinská strana je podľa neho ochotná rokovať, a to aj v oblasti energetiky.



Podpredseda PS a Zahraničného výboru Národnej rady SR Tomáš Valášek vyhlásil, že na Ukrajine sa bojuje o slobodu a bezpečnosť Slovenska a celej Európy. "Je v našom životnom záujme podporovať Ukrajinu, čím ďalej bude Putinova armáda od slovenských hraníc, tým lepšie pre ľudí na Slovensku," tvrdí.



Šimečka v piatok navštívil Kyjev spolu s viacerými opozičnými politikmi zo strany PS. Okrem Šimečku, Korčoka a Valáška sú súčasťou delegácie aj poslankyne Beáta Jurík a Lucia Plaváková, potvrdila pre médiá riaditeľka mediálneho oddelenia PS Alena Kuišová.



Premiér SR Fico (Smer-SD) vo štvrtok potvrdil, že v súčasnosti hľadajú iný termín na stretnutie so Zelenským. Fico ukrajinskému prezidentovi pôvodne navrhol spoločné rokovanie na území SR v blízkosti štátnych hraníc s Ukrajinou. Témou mala byť situácia okolo tranzitu zemného plynu cez Ukrajinu a bilaterálne vzťahy. Zelenskyj v krátkom vyhlásení na sociálnej sieti X s rokovaním súhlasil a Fica pozval na piatok do Kyjeva.