Lidl les sa ďalej rozrastá, má už viac ako 500 hektárov

Bratislava 23. septembra (OTS) - Vďaka zákazníkom Lidla sa v Tatrách od roku 2012 podarilo vysadiť 1 250 000 stromčekov. Projekt „Voda pre stromy“ priniesol slovenskej prírode vo svojom deviatom ročníku ďalších približne 60 hektárov nového lesa. Celkovo sa Lidl les, ktorý rastie vo Vysokých i Nízkych Tatrách, rozprestiera na ploche väčšej ako 500 hektárov. Pre lepšiu predstavu, ide o rozlohu približne dvadsiatich piatich Štrbských plies.Diskontný reťazec tradične Tatrám pomáha zazelenať sa nielen venovaním sadeničiek, ale aj prácou vlastných zamestnancov. V roku 2020 žiaľ s ohľadom na šírenie nového koronavírusu nebolo možné zorganizovať dobrovoľnícku výsadbu. Lidl však Lesom Slovenskej republiky opäť venoval 185 000 sadeničiek. Vďaka zákazníkom, ktorí sa do obnovy tatranského lesa zapájajú kúpou 1,5 l minerálnej vody Saugaro, vyčlenil reťazec prostriedky na výsadbu 169 462 stromčekov a následne túto sumu zaokrúhlil.,“ povedal, generálny riaditeľ Lidl Slovenská republika.“ doplnil generálny riaditeľ LESOV SRPre zaujímavosť, jeden hektár lesa môže ročne vyprodukovať až 30 ton kyslíka, čo predstavuje spotrebu približne 130 ľudí. Na základe svojej rozlohy by Lidl les mohol v budúcnosti poskytovať kyslík pre takmer 65 000 ľudí, teda jedno väčšie veľké slovenské mesto. Zapojiť do obnovy tatranského lesa sa môžete aj vy. Stačí ak si zakúpite minerálnu vodu privátnej značky Lidla – Saguaro a reťazec prispeje na daný účel jeden cent za každú predanú fľašu.