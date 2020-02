Lídri kandidujúcich strán vedia, čo po voľbách treba urobiť

Bratislava 27. februára (TASR) – Sociálne opatrenia zlepšujúce život bežných občanov, kroky posilňujúce reálny efekt právneho štátu, ale aj rozvoj infraštruktúry či zlepšenie podnikateľského opatrenia. Aj to boli priority, ktoré je podľa lídrov deviatich kandidujúcich strán a hnutí potrebné presadzovať v ďalšom volebnom období. Hovorili o tom v RTVS počas stredajšej poslednej predvolebnej diskusie pred sobotňajšími (29.2.) voľbami do Národnej rady SR.



Volebný líder Smeru-SD Peter Pellegrini sa chce vrátiť čo najskôr k návrhu zvýšiť prídavky pre deti, nepochybuje o tom, že na sociálne opatrenia sa v rozpočte nájdu peniaze. Predseda SNS Andrej Danko zopakoval dôležitosť zintenzívnenia rozvoju infraštruktúrnych projektov. Líder OĽaNO Igor Matovič chce dosiahnuť skutočnú rovnosť pred zákonom a spravodlivosť, ktorá bude platiť pre všetkých. Predseda strany Za ľudí Andrej Kiska zvýraznil nevyhnutnosť stability a predvídateľnosti v rozhodnutiach štátu.



Šéf KDH Alojz Hlina chce, aby sa k prioritným opatreniam, ktoré bude štát presadzovať v ďalšom období, výraznejšie zaradili prorodinné kroky. Líder hnutia Sme rodina Boris Kollár akcentoval podporu adresných sociálnych opatrení. Predseda ĽSNS Marian Kotleba považuje za dôležité rozvíjať na Slovensku prostredie pre dôstojný život všetkých vekových kategórií. Predseda SaS Richard Sulík si vie predstaviť v slušnej pravicovej koalícii okamžité opatrenia na zlepšenie života bez zaťažovania štátnej kasy. Líder koalície PS-Spolu Michal Truban vyjadril odhodlanie plniť sľuby, ktoré voliči v predvolebnom období počuli.



V oblasti školstva predstavitelia opozície zvýraznili nevyhnutnosť dostať do školstva a jeho riadenia odborníkov, rovnako sa spoločne dohodnúť a dôsledne sledovať priority, medzi ktoré patrí zvýšená dostupnosť predprimárneho vzdelávania. Matovič upozornil, že školy by podľa neho mali vo vzdelávaní dať oveľa väčší priestor na rozvoj kritického myslenia. Danko pripomenul, že v poslednom období práve školstvo zaznamenalo zo všetkých oblastí verejnej sféry najvýraznejší rast platov i investícií. "Je potreba sa zamerať aj na kvalitu práce slovenských pedagógov a prípravu budúcich učiteľov,“ doplnil Pellegrini, ktorý je za zavedenie individuálneho výkonového odmeňovania.



V prípade zdravotníctva spomínali zástupcovia súčasných vládnych strán doterajšie investície do vybavenia a rekonštrukcie nemocničných zariadení, na ktoré by mali nadviazať ďalšie. Opozícia poukazovala na zisk súkromných zdravotných poisťovní a možnosti krížového vlastníctva, ktoré majú negatívny dosah na štátom poskytovanú zdravotnú starostlivosť. "Nemožno prijať len zopár zákonov, je potrebné urobiť viacero naozaj razantných riešení, ktoré zvrátia tento stav,“ uviedol Truban. "A musíme sa do tých zmien okamžite pustiť, tak v zdravotníctve, ako i školstve či justícii,“ doplnil Sulík.



V návrhoch, ktorými si diskutujúci predstavujú zlepšenie stavu súdnictva, prezentovali lídri potrebu transparentného a odborného výberu nového generálneho a špeciálneho prokurátora. Zo strany opozície akcentovala dôležitosť nezávislosti policajných vyšetrovateľov, sprísnenia podmienok pre výber a funkciu sudcov. „Expertné skupiny našich strán sa stretávajú a prienik návrhov riešení je naozaj veľký,“ naznačil predseda KDH Alojz Hlina súlad vo filozofii procesu zmien. Kollár vidí nevyhnutnosť zaviesť organizačné zmeny, ktoré by odbremenili administratívnu záťaž súdov. Zdôraznil tiež, že nezávislosť súdov nesmie znamenať deformovanie a ohýbanie práva.



Lídri sa vyjadrovali aj k téme adaptácie na zmenu klímy a ochrany životného prostredia. Zazneli návrhy na rozšírenie bezzásahových zón i intenzívnejšie sa venovanie ekologickým spôsobom zhodnocovania odpadu. Truban pripustil, že na mieste je diskusia o tzv. ekologických daniach, zasadzuje sa tiež o to, aby dosah na životné prostredie bol jedným z faktorov posudzovaných pri legislatívnych návrhoch. Kiska chce zvýšiť ochranu lesnej masy prehlásením lesov za prírodné bohatstvo. "Veľkou výzvou ostáva zlepšenie prístupu k pitnej vode a rozšírenie verejnej kanalizačnej siete,“ dodal.