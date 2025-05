Lídri samospráv sú za oddelenie termínu komunálnych a krajských volieb

Bratislava 27. mája (TASR) - Väčšina lídrov samospráv je za oddelenie termínu komunálnych a krajských volieb, podporu spolupráce medzi obcami, kroky k ekonomickej stabilite miest a obcí a potrebu vzdelávania. Vyplýva to z výsledkov ankety Ministerstva vnútra (MV) SR zameranej na modernizáciu a stabilizáciu samospráv, do ktorej sa zapojilo viac ako 1300 komunálnych lídrov. TASR o tom informoval tlačový odbor kancelárie ministra vnútra SR.



V dotazníku vyjadrila svoj názor takmer polovica starostov a primátorov (45 percent). Získané postoje predstaviteľov samospráv v ankete budú podľa MV určujúce pre aktivity v nasledujúcom období. „Postoje komunálnych lídrov neberieme ako štatistiku, ale ako jasný signál a mandát na presadenie zmien, ktoré dokážu pomôcť stabilizovať náročnú situáciu v našich mestách a obciach a zároveň prispejú k novému komunálnemu manažmentu. Ten už nastavujeme aj prostredníctvom pilotného projektu centier zdieľaných služieb či ďalšími opatreniami s pozitívnymi dosahmi na rozvoj samospráv. Naším cieľom je samospráva, ktorá bude oporou obyvateľom, nie rukojemníkom okolností,“ uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).



Ministerstvo požiadalo v apríli listom starostov a primátorov, aby vyjadrili názor k piatim dôležitým témam. Za oddelenie termínu komunálnych a krajských volieb bolo 49 percent starostov a primátorov zapojených do ankety. Za zachovanie spoločného termínu volieb sa vyslovilo 41 percent a zvyšok komunálnych lídrov sa nevedelo vyjadriť.



Z ankety tiež vyplýva, že až 83 percent zapojených primátorov a starostov považuje za potrebné nastaviť mechanizmy na systematickú podporu medziobecnej spolupráce. V praxi to znamená lepšie zdieľanie služieb, efektívnejšie využívanie zdrojov a najmä úsporu pre obecné rozpočty.



„Mestá a obce chcú jasné pravidlá a predvídateľné prostredie na svoj rozvoj. Zavedenie inflačného automatu pri miestnych daniach a poplatkoch podporuje 78 percent komunálnych lídrov. V prípade existenčného minima, teda štátnej garancie finančných príjmov pre samosprávy, je podpora na úrovni 96,9 percenta,“ priblížil rezort vnútra.



Primátori a starostovia ďalej vnímajú potrebu vzdelávania ako samozrejmosť. Podľa výsledkov ankety 88,3 percenta komunálnych lídrov vidí prínos rezortu vnútra na zabezpečovanie vzdelávania volených predstaviteľov miest a obcí a odborných zamestnancov mestských a obecných úradov.



Modernizácia samosprávy je podľa MV nevyhnutná. Šutaj Eštok dodal, že ministerstvo je pripravené urobiť veľkú reformu verejnej správy s tým, že je potrebné ju urobiť spolu so samosprávami. Platformou na pravidelné rokovania, úzku spoluprácu a prijímanie zmien by sa mala stať Rada vlády pre verejnú správu.