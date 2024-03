Lídrom kandidátky hnutia Slovensko bude P. Pollák

Bratislava 2. marca (TASR) - Lídrom kandidátnej listiny hnutia Slovensko do júnových volieb do Európskeho parlamentu (EP) bude súčasný europoslanec Peter Pollák. Oznámil to v sobotu líder hnutia Igor Matovič.



Podľa Matoviča hrozí, že extrémisti získajú taký silný mandát v rámci europarlamentu, že to môže zakývať piliermi EÚ. Prioritný zápas v eurovoľbách by mal preto podľa neho spočívať v tom, aby v nich nezískali moc ľudia, ktorí nepodporujú hlavného "ducha" vzniku EÚ.



Voľby do EP sa budú na Slovensku konať v sobotu 8. júna. Slováci budú voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie. Politické strany alebo koalície môžu podávať kandidátne listiny do eurovolieb najneskôr 10. marca.



Hnutie si zároveň na sobotnom sneme v Bratislave zvolilo piatich členov predsedníctva. Sú nimi Milan Vetrák, Július Jakab, Roman Mikulec, Michal Šipoš a Erika Jurinová. Podľa Matoviča majú na sneme diskutovať aj o ďalšom smerovaní hnutia.