Liečba kmeňovými bunkami je terapeutickým prísľubom do budúcnosti

Bratislava 24. februára (TASR) – Kmeňové bunky sú terapeutickým prísľubom do budúcnosti. Myslí si to chirurg Milan Hric, ktorý sa zaoberá liečbou kmeňovými bunkami. Takáto terapia na Slovensku pomáha pacientom s artrózou, s chronickými ťažko sa hojacimi ranami, dekubitmi, pacientom s diabetickou nohou, ale taktiež s poúrazovými stavmi poškodenia miechy, chrbtice, chronickými zápalmi, autoimunitnými ochoreniami či pacientom po mozgovej mŕtvici.



Hric pre TASR vysvetlil, že princíp liečby spočíva v tom, že nahrádza choré bunky novými, zdravými, generovanými prostredníctvom darcovských kmeňových buniek. "Darcom môže byť iná osoba alebo samotný pacient. Niektoré typy dospelých kmeňových buniek, ako sú tzv. mezenchymálne kmeňové bunky (MSC), majú protizápalové účinky, môžu pozitívne ovplyvniť imunitný systém, vybudovať novú bunku," povedal lekár s dôvetkom, že tieto vlastnosti sa využívajú práve pri liečbe chronických zápalov, pri autoimunitných ochoreniach, onkologických ochoreniach alebo neurodegeneratívnych ochoreniach.



Najviac kmeňových buniek je v tuku a kostnej dreni. Podľa odborníkov majú liečebné, regeneračné a hojivé schopnosti. Po aplikácii pacienti podľa odborníkov cítia zlepšenie pohyblivosti do desať až 14 dní, ustupujú im bolesti, zlepšuje sa ich celková mobilita a často prestanú užívať lieky proti bolesti.



Využiť liečbu môžu aj pacienti s kardiovaskulárnymi ochoreniami, pacienti v strednom veku života s opotrebovanými kĺbmi či športovci. Chorým s pokročilou artrózou alebo vo vyššom veku môžu kmeňové bunky dočasne zlepšiť stav alebo oddialiť totálnu výmenu kĺbu.



Podľa súkromného poskytovateľa takejto terapie sú veľmi dobré výsledky u pacientov so sklerózou multiplex, Amyotrofnou laterálnou sklerózou či s ochoreniami pečene – napríklad s Willsonovou chorobou. Používa sa aj na rôzne dermatologické problémy, napríklad pri liečbe akné alebo psoriázy, a tiež pomáha pri chronickom únavovom syndróme.



Na Slovensku bolo takto na pracovisku v Malackách doposiaľ liečených 397 pacientov. Dokopy bolo 637 kĺbov ošetrených vlastnými bunkami a v prípade 31 pacientov sa na 60 kĺbov použili darované bunky. Tými boli ošetrení pacienti, ktorí nemali dostatok tuku na odber alebo im z dôvodu iného ochorenia nebolo možné odobrať tuk. V rámci liečby chronických rán ošetrili odborníci na Slovensku 41 pacientov, niekoľko desiatok pacientov s poranením miechy, rôznymi autoimunitnými ochoreniami a chronickými zápalmi, napríklad so sklerózou multiplex, Amyotrofickou laterálnou sklerózou a šesť pacientov s Willsonovou chorobou.



Slovenský model liečby bol prevzatý z USA a Kanady. Takáto liečba kmeňovými bunkami na Slovensku nie je hradená zdravotnými poisťovňami.