Liečba mnohých pacientov je závislá od darovanej krvi a krvnej plazmy
Dopyt po krvnej plazme v Európe dlhodobo rastie, pričom EÚ je významne závislá od dovozu plazmy z USA.
Autor TASR
Bratislava 28. februára (TASR) - Liečba pre tisíce pacientov je priamo závislá od darovanej krvi a krvnej plazmy. Poukázali na to Slovenská aliancia zriedkavých chorôb (SAZCH) a Národná transfúzna služba (NTS) SR, ktoré pri príležitosti Medzinárodného dňa zriedkavých chorôb vyzývajú verejnosť na darovanie krvi a krvnej plazmy. TASR o tom informovala Soňa Herdová z aliancie.
„Plazma ako surovina na výrobu liekov je nenahraditeľná. Plazmu vieme získať z darovanej krvi alebo samostatným odberom krvnej plazmy. Bez solidarity darcov by neexistovali lieky, ktoré zachraňujú ľudské životy. Dopyt po krvnej plazme v Európe dlhodobo rastie, pričom EÚ je významne závislá od dovozu plazmy z USA,“ ozrejmila Herdová.
Priblížila, že v rokoch 2024 až 2025 rástla spotreba imunoglobulínov, pričom vyzbieraný objem plazmy nestačil. „Európa odobrala v roku 2024 menej než 10 mil. litrov plazmy, potrebovala by cca 13,5 milióna litrov, na jedného pacienta s primárnou poruchou imunity treba približne 130 darovaní plazmy ročne, pri hemofílii až 1200 darovaní plazmy ročne,“ ozrejmila.
Slovensko podľa jej slov v nedostatku liekov z krvnej plazmy nie je výnimkou. „Tí, ktorí mali pred rokom 2023 šťastie, vyslovene naháňali posledné balenia lieku vyrábaného z krvnej plazmy. Mnohí sa k nim nedostali vôbec. Upozorňujeme však, že súčasný návrh liekového zákona nás tam môže opäť vrátiť,“ podotkla Herdová s tým, že SAZCH návrh pripomienkovala.
