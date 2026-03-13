< sekcia Slovensko
Liečba pacientov s Friedreichovou ataxiou by mala byť dostupnejšia
Autor TASR
Bratislava 13. marca (TASR) - Liečba pre pacientov s Friedreichovou ataxiou by mala byť čoskoro dostupnejšia. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v piatok potvrdil, že kategorizačná komisia tento týždeň odporučila zaradenie inovatívneho lieku na liečbu tohto ochorenia medzi kategorizované lieky, teda lieky preplácané z verejného zdravotného poistenia. Má ísť liek o Skyclarys.
„Túto stredu (11. 3.) prebehla ďalšia kategorizačná komisia, kde boli schválené ďalšie lieky pre pacientov so zriedkavými degeneratívnymi, systémovými aj autoimunitnými ochoreniami. A medzi nimi bola schválená a posunutá do ďalšieho procesu aj úhrada pre pacientov s diagnózou Friedreichovej ataxie. (...) To znamená, aj táto skupina pacientov bude už v krátkom čase obslúžená alebo bude zaradená do úhrady. A ja som na to veľmi hrdý, a navyše aj pre štát za ekonomicky oveľa lepších podmienok, ako sa o tom dlhodobo hovorilo,“ uviedol šéf rezortu v reakcii na novinársku otázku.
Friedreichova ataxia je raritné, genetické, neurodegeneratívne ochorenie, ktoré okrem nervového systému napadá aj obehový systém. Hlavným príznakom sú problémy s koordináciou pohybov, pacienti postupne po niekoľkých rokoch potrebujú invalidný vozík. Špecifické príznaky ochorenia zahŕňajú ťažkosti s chôdzou, svalovú slabosť, problémy s rečou, mimovoľné pohyby očí či skolióza.
