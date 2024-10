Liečba rakoviny prsníka je u 95 % žien úspešná, ak sa zachytí včas

Banská Bystrica 10. októbra (TASR) - Rakovina prsníka, ktorá je celosvetovo najčastejším typom rakoviny postihujúcich ženy, sa dá u väčšiny z nich úspešne liečiť, ak je vďaka mamografickému vyšetreniu zachytená v ranom štádiu. Upozornil na to vo štvrtok pri príležitosti Ružového októbra, mesiaca osvety prevencie rakoviny prsníka, primár Agel Mammacentra sv. Agáty v Banskej Bystrici Ivan Turčan. Centrum sa špecializuje na diagnostiku a liečbu nádorových a iných ochorení prsníka.



Na Slovensku je viac ako 30.000 pacientiek s týmto nádorovým ochorením. Ročne u nás pribudne asi 3000 novodiagnostikovaných prípadov a každý rok na toto ochorenie zomrie takmer 900 žien. Tretinu z nich by bolo možné zachrániť, ak by ich ochorenie bolo diagnostikované včas.



"Mamografické vyšetrenie dokáže zachytiť nádor veľkosti štyri až päť milimetrov, keď je liečba u viac ako 95 percent pacientiek úspešná. Vyšetrenie je rýchle, bezpečné s minimálnou dávkou radiačnej záťaže," konštatoval Turčan. Záujem o toto vyšetrenie je však stále veľmi nízky napriek tomu, že môže zachrániť život.



Podľa neho prvým a dôležitým krokom je samovyšetrovanie prsníkov. "Ženám od 20. roku života odporúčam vykonať samovyšetrenie prsníkov raz do mesiaca, najlepšie po skončení menštruácie, keď sú prsníky v pokoji a bez hormonálnych vplyvov ľahko priehmatné. Pri samovyšetrení sledujeme jeho tvar, prítomnosť 'hrčky', zmeny farby a hrúbky kože, ako napríklad jej začervenanie, vpáčenie, zmeny v oblasti dvorca a bradavky. Akúkoľvek zmenu je potrebné konzultovať s lekárom," zdôraznil primár mammacentra.



"Samovyšetrenie trvá len pár minút a môže ženám zachrániť život," doplnila predsedníčka občianskeho združenia (OZ) Amazonky Dominika Kormanová, ktoré sa zameriava na vzdelávanie verejnosti a motiváciu žien, aby nezanedbávali starostlivosť o svoje zdravie.



Štatistiky Agel Mammacentra sv. Agáty potvrdzujú, že rakovina prsníka už nie je ochorenie len 50-ročných žien a vyššie. Vek novodiagnostikovaných pacientiek klesá a ich počet rastie.



"Kým v začiatkoch centra, v roku 2010, sme vykonali 202 operácií, vlani ich bolo 751, z toho 450 pre karcinóm prsníka. V onkologických ambulanciách sme sa minulý rok postarali o viac ako 48.000 pacientov. Podali sme 5747 chemoterapií a vykonali 7395 mamografií, z toho 2951 skríningových," dodal Turčan.



Podľa riaditeľa zdravotnej poisťovne Union Jozefa Komu najviac poisteniek so zhubným nádorom prsníka evidujú v Nitrianskom kraji, najohrozenejšia je veková skupina 50 - 70 rokov. Pri skorom štádiu ide u žien o vek 30 - 50 rokov s najväčším výskytom v Košickom a Žilinskom kraji.



"Náklady na liečbu zhubného nádoru prsníka i skorého štádia rakoviny prsníka dosahovali v minulom roku 7,4 milióna eur. Účasť na skríningu na základe pozývacích listov predstavuje za vlaňajší rok 12,4-percenta žien, celkovo necelých 27 percent," zhodnotil Koma.



Na Slovensku je súčasťou gynekologických preventívnych prehliadok aj nárok na preventívne sonografické vyšetrenia hradené z verejného poistenia, ktorý majú ženy od 18. roku veku raz za dva roky. Nárok na mamografické vyšetrenie majú ženy po 40. roku života raz za dva roky, v rizikovej skupine žien raz za jeden rok.