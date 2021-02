Liečivo ivermektín nie je v lekárňach dostupné

Bratislava 5. februára (TASR) – Liečivo ivermektín, ktoré sa používa pri liečbe nového koronavírusu, by v slovenských lekárňach už nemalo byť dostupné. Informáciu pre TASR potvrdil prezident Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) Ondrej Sukeľ.



"Hlavne v distribúciách mi bolo povedané, že balenia určené pre lekárne nemajú," povedal s tým, že určité dávky by mali byť dodané pre nemocnice. Sukeľ tiež uviedol, že nevie o koľko dodávok ide a kedy presne by na Slovensko mali prísť.



Hovorca Asociácie prevádzkovateľov sieťových lekární Peter Sedláček na otázku TASR, reagoval, že ivermektín nemajú v ich lekárňach k dispozícii. Asociácia združuje viac ako 2200 odborných zdravotníckych zamestnancov vo vyše 400 verejných lekárňach po celom Slovensku.



"Ide o liek, ktorý nie je na Slovensku registrovaný, a teda nie je dostupný vo verejnej lekárni na výdaj na základe lekárskeho predpisu. Na ivermektín bolo vydané povolenie od Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR s cieľom terapeutického využitie pre pacientov s ochorením COVID-19, pričom za takéto použitie zodpovedá ošetrujúci lekár," poznamenal.



Liek si fyzické osoby objednávať zo zahraničia na samoliečbu nemôžu, pripomenul Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Na colnici im ho zadržia. Povolenie na jeho používanie od ministerstva zdravotníctva platí pre nemocnice a ambulancie od 27. januára.



Ide o antiparazitikum, ktoré má podľa rezortu aj veľmi silné antivírusové a protizápalové vlastnosti pri ochorení COVID-19.