Liek Voxzogo bude od decembra zaradený medzi hradené lieky

Na snímke minister zdravotníctva SR Kamil Šaško (Hlas-SD). Foto: TASR - Jaroslav Novák

Liek Voxzogo sa používa pri liečbe achondroplázie.

Autor TASR
Bratislava 12. septembra (TASR) - Liek Voxzogo na liečbu achondroplázie bude od decembra zaradený medzi hradené lieky. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) tak rozhodol na základe odporúčania Kategorizačnej komisie. TASR o tom informoval komunikačný odbor rezortu zdravotníctva.

„Som rád, že konečne aj slovenskí pacienti s týmto genetickým ochorením budú mať prístup k modernému lieku a že Slovensko sa tým zaradí medzi krajiny, kde je táto moderná liečba dostupná,“ uviedol Šaško.

Rokovaniu komisie predchádzalo uzatvorenie zmluvy medzi Ministerstvom zdravotníctva (MZ) a držiteľom registrácie pre tento liek, ktorého konštruktívny prístup pri rokovaniach ministerstvo ocenilo.

Liek Voxzogo sa používa pri liečbe achondroplázie. Je charakteristická abnormálnym rastom kostí, ktorý sa prejavuje malou postavou s disproporčne malými rukami a nohami, veľkou hlavou a charakteristickými črtami tváre. Včasné podanie lieku u pacientov by malo podľa klinických štúdií podporovať rast a pozitívne vplývať na pridružené komplikácie.
