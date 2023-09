Liek Zolgensma by sa mohol hradiť zo zdravotného poistenia

Bratislava 1. septembra (TASR) - Dvojmiliónový liek Zolgensma by mohol byť zaradený do zoznamu liekov preplácaných z verejného zdravotného poistenia. Pre TASR to potvrdilo ministerstvo zdravotníctva. Pacienti so spinálnou muskulárnou atrofiou (SMA), ktorí splnia špecifické podmienky, by tak nemuseli žiadať o jeho úhradu na výnimku zdravotné poisťovne. Tie potvrdili, že žiadosti mali už aj tento rok, v jednom prípade sa liek nepreplatil.



"Ministerstvo s držiteľom uzavrelo zmluvu o podmienkach úhrady lieku Zolgensma a žiadosť o zaradenie do zoznamu kategorizovaných liekov bude prejednaná na najbližšom zasadnutí kategorizačnej komisie," uviedli pre TASR z komunikačného oddelenia rezortu. Pokiaľ kategorizačná komisia vydá pozitívne odborné odporúčanie a ministerstvo rozhodne v septembri, liek by podľa neho mohol byť v úhrade od decembra. Výrobca lieku žiada kategorizáciu pre dve skupiny pacientov, tých so SMA I, ako aj tých s troma kópiami génu SMN2.



Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) tento rok dostala a schválila dve žiadosti o tento liek. "V oboch prípadoch bola vďaka novorodeneckému skríningu diagnostikovaná SMA I. typu. Tento liek VšZP na diagnózu SMA II. typu nikdy nikomu neschválila," priblížila pre TASR manažérka oddelenia komunikácie poisťovne Eva Peterová. Union zdravotná poisťovňa tento rok neeviduje žiadnu žiadosť.



Zdravotná poisťovňa Dôvera tento rok zamietla žiadosť o úhradu v prípade jednej detskej pacientky. Rodičia dievčatka, ktoré sa narodilo tento rok v júni, pre TASR priblížili, že liečbu Zolgensmou im odporučili v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave. "Keď už presne vedeli, že dcéra má SMA a má tri kópie SMN2 génu, tak doktorka navrhla liečbu Zolgensmou," povedal pre TASR jej otec. Keď im zdravotná poisťovňa v júli zamietla žiadosť o úhradu, boli podľa jeho slov s manželkou zničení, rodina preto žiada o schválenie úhrady sirupu, ktorý má brániť progresu ochorenia. Otec podotkol, že pacient ho musí piť celý život a celkové náklady tak budú pre poisťovňu vyššie ako pri lieku Zolgensma.



"Mrzí nás, že žiadosti o úhradu liečby sme nemohli vyhovieť. Okrem toho, že liek nie je hradený z verejného zdravotného poistenia, je dôvodom aj fakt, že celkové verejné prostriedky, s ktorými aktuálne hospodárime, musia pokryť úhradu potrebnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých našich poistencov," reagoval pre TASR PR špecialista Dôvery Matej Štepianský. Pripomenul, že doposiaľ schválili úhradu pre jedno dieťa v roku 2022. Jednému poistencovi tiež prispeli do zbierky 500.000 eur a uhradili náklady s podaním lieku v zahraničí.



SMA je vrodené, geneticky podmienené ochorenie, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňuje vývoj dieťaťa a jeho ďalší život. Detskí pacienti s týmto ochorením sú obyčajne už v priebehu prvých šiestich mesiacoch života odkázaní na dýchanie pomocou umelej pľúcnej ventilácie a prijímanie stravy pomocou hadičky cez kožu priamo do žalúdka. Od mája 2020 Európska agentúra pre lieky schválila na liečbu SMA použitie jednorazovej génovej liečby liekom Zolgensma, ktorý sa podáva priamo do žily.