Lieky a dojčenie sa automaticky nevylučujú, závisí to od faktorov

Bratislava 4. augusta (TASR) - Lieky a dojčenie sa automaticky nevylučujú. Závisí to od toho, o aký liek ide, ako dlho ho treba užívať a či je potrebné užívať viacero liekov súčasne. Niektoré liečivá do materského mlieka nepreniknú, iné preniknú len v množstve, ktoré je pre bábätko neškodné, ale niektoré by mu mohli uškodiť. Preto je liečbu potrebné konzultovať s lekárom. Na sociálnej sieti to pri príležitosti týždňa venovaného podpore dojčenia pripomenul Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).



"Ak je pri vašej diagnóze taká možnosť, lekár vám predpíše liek, ktorý môžete užívať aj počas dojčenia. Ak máte vážnu diagnózu, pri ktorej taký liek neexistuje, budete musieť dojčenie prerušiť," vysvetlil ŠÚKL. Niektoré lieky môžu tiež vplývať na tvorbu materského mlieka. Na zníženie jeho tvorby vplývajú napríklad lieky s obsahom estrogénu, preto sa dojčiacim ženám neodporúča takzvaná kombinovaná antikoncepcia.



"V prípade voľnopredajných liekov vám poradí lekárnik a túto informáciu nájdete tiež v príbalovom letáku. Na bežné problémy, akými sú horúčka či bolesť hlavy, je dostupných množstvo liekov, ktoré sú bezpečné aj počas dojčenia," uistil ŠÚKL. Ten však odporúča vyhnúť sa kombinovaniu viacerých liekov, a to aj keď sú jednotlivo označené ako vhodné pri dojčení.



Dojčiace ženy sa tiež môžu dať zaočkovať, a to aj proti ochoreniu COVID-19. Očkovanie je však vhodné podľa ŠÚKL vopred skonzultovať s ošetrujúcim lekárom.



ŠÚKL tiež upozorňuje, že s dojčením a liekmi sa spája niekoľko nebezpečných mýtov. Medzi najznámejšie patrí užívanie domperidónu na podporu materského mlieka. "Toto liečivo určené na liečbu nevoľnosti naozaj tvorbu materského mlieka zvyšuje, avšak môže u dojčeného dieťaťa spôsobiť neželané vedľajšie účinky postihujúce srdce. Takisto je užívanie rizikové pre matku, keďže užívanie nadmerných dávok môže aj u zdravých žien spôsobiť nepravidelný srdcový rytmus," varoval ŠÚKL.