ŠÚKL: Lieky treba správne skladovať, znehodnotiť sa môžu najmä v lete

Bratislava 21. júla (TASR) - Lieky sa môžu znehodnotiť i nesprávnym skladovaním, a to najmä v lete. Ich znehodnotenie pritom nemusí byť viditeľné voľným okom. Upozornil na to Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). V tejto súvislosti apeluje na verejnosť, aby dodržiavala zásady správneho skladovania.



"Lieky skladujte na suchom a tmavom mieste pri teplotách do 25 stupňov Celzia, prípadne ak si to liek vyžaduje, v chladničke. Informáciu o správnom skladovaní lieku nájdete v písomnej informácii pre používateľa, teda v príbalovom letáku," doplnil.



ŠÚKL podotkol, že niektoré pokazené lieky sa dajú rozoznať, najzreteľnejšími signálmi sú zmena konzistencie, farby alebo zápachu. Tie podľa neho zvyčajne nastanú len pri určitých liekoch, napríklad pri mastiach či sirupoch. "Väčšinou si znehodnotenie liekov nemusíte vôbec všimnúť. Ich degradácia prebieha na molekulárnej úrovni, a tá sa nedá pozorovať voľným okom," priblížil.