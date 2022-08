Lietadlo s pozostatkami kardinála J. Tomka priletelo do Bratislavy

Bratislava 11. augusta (TASR) - Pozostatky kardinála Jozefa Tomka sú už na Slovensku. Lietadlo s rakvou priletelo vo štvrtok popoludní z Vatikánu na bratislavské letisko M. R. Štefánika.



Vo vatikánskej Bazilike sv. Petra sa dopoludnia uskutočnila posledná rozlúčka so zosnulým Tomkom. Zádušnú omšu viedol kardinál Giovanni Battista Re a záverečný rozlúčkový obrad vykonal osobne pápež František.



Verejnosť sa bude môcť s kardinálom Tomkom rozlúčiť v nasledujúcich dňoch v Bratislave aj Košiciach. V piatok a sobotu (12. - 13. 8.) budú vystavené jeho pozostatky na verejnú úctu v Katedrále sv. Martina v Bratislave v čase od 9.00 do 12.00 h, následne sa uskutoční v obidva dni svätá omša.



V nedeľu a pondelok (14. - 15. 8.) bude telo Tomka v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach. Verejnosť si ho môže uctiť v nedeľu v čase od 16.00 do 21.00 h a v pondelok od 9.00 do 12.00 h. V oboch katedrálach budú umiestnené kondolenčné knihy.



Omša s pohrebnými obradmi sa uskutoční v utorok 16. augusta so začiatkom o 11.00 h. Hlavným celebrantom bude emeritný pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Tomko bude pochovaný v Katedrále svätej Alžbety v Košiciach, kde má pripravenú hrobku.



Tomko bol najstarším členom kolégia kardinálov. Zomrel vo veku 98 rokov v pondelok (8. 8.) vo svojom byte v Ríme, kde sa oňho starali Milosrdné sestry svätého Vincenta de Paul (satmárky).