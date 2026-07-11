< sekcia Slovensko
DARCOVIA KRVI, ZBYSTRITE: Lietanie prináša aj riziká
V prípade krátkeho letu do päť hodín NTS odporúča pred darovaním krvi aspoň 24-hodinovú pauzu pred odletom aj po prílete.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 11. júla (TASR) - Lietanie ovplyvňuje organizmus aj darovanie krvi. Upozornila na to Národná transfúzna služba (NTS) SR. Pripomína preto viaceré odporúčania a riziká v súvislosti s darovaním krvi a lietaním do zahraničia. Uviedla to na sociálnej sieti.
V prípade krátkeho letu do päť hodín NTS odporúča pred darovaním krvi aspoň 24-hodinovú pauzu pred odletom aj po prílete. „Je dôležité, aby ste na odber prišli oddýchnutí a dostatočne hydratovaní,“ vysvetlila.
Rovnako odporúča 24-hodinový odstup od darovania pred odchodom pri dlhších letoch, kde zároveň pripomína nezabúdať na pitný režim. „Dlhé sedenie v lietadle zvyšuje únavu a riziko vzniku zrazenín,“ ozrejmila. Po prílete z dlhej cesty však podľa nej treba niekoľko dní počkať, kým sa telo zregeneruje.
NTS zároveň v lietadle radí prejsť sa po uličke alebo si zacvičiť s nohami.
Darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kilogramov a spĺňa základné zdravotné požiadavky. Muži môžu krv darovať každé tri a ženy každé štyri mesiace. Všetky aktuálne usmernenia k darovaniu krvi sa nachádzajú na webovej stránke www.ntssr.sk.
V prípade krátkeho letu do päť hodín NTS odporúča pred darovaním krvi aspoň 24-hodinovú pauzu pred odletom aj po prílete. „Je dôležité, aby ste na odber prišli oddýchnutí a dostatočne hydratovaní,“ vysvetlila.
Rovnako odporúča 24-hodinový odstup od darovania pred odchodom pri dlhších letoch, kde zároveň pripomína nezabúdať na pitný režim. „Dlhé sedenie v lietadle zvyšuje únavu a riziko vzniku zrazenín,“ ozrejmila. Po prílete z dlhej cesty však podľa nej treba niekoľko dní počkať, kým sa telo zregeneruje.
NTS zároveň v lietadle radí prejsť sa po uličke alebo si zacvičiť s nohami.
Darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kilogramov a spĺňa základné zdravotné požiadavky. Muži môžu krv darovať každé tri a ženy každé štyri mesiace. Všetky aktuálne usmernenia k darovaniu krvi sa nachádzajú na webovej stránke www.ntssr.sk.