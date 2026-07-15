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Liga proti rakovine: Ľudia po operácii odchádzajú často bez informácií
Odborníci upozorňujú, že jazva po operácii nie je len estetickým problémom.
Autor TASR
Bratislava 15. júla (TASR) - Onkologickí pacienti po operácii odchádzajú domov často s nedostatkom informácií. Môže to rozhodnúť o tom, či ich budú jazvy po zákroku obmedzovať celé roky. Upozornila na to Liga proti rakovine. TASR o tom informovala PR manažérka organizácie Lujza Černušková. Liga tým upozornila na význam fyzioterapie ako súčasti liečby pacientov. Pripravila edukačný manuál.
„Ešte donedávna bolo najväčším cieľom onkologickej liečby zachrániť pacientovi život. Dnes odborníci čoraz viac hovoria aj o tom, ako bude pacient žiť po jej ukončení. Návrat do práce, schopnosť bez bolesti zdvihnúť ruku, športovať, hrať sa s vnúčatami či jednoducho fungovať bez obmedzení sú rovnako dôležitou súčasťou uzdravovania. Práve preto si väčšiu pozornosť zaslúži aj téma, ktorá zostáva často na okraji záujmu - starostlivosť o operačnú jazvu,“ poukázala Černušková.
Ako doplnila, odborníci upozorňujú, že jazva po operácii nie je len estetickým problémom. „Ak sa o jazvu a okolité tkanivá pacient sám či v spolupráci s odborníkom správne nestará, môže to podporovať vznik a pretrvávanie bolesti, obmedzovať pohyb, zhoršovať vznik zrastov či lymfatických komplikácií,“ uviedla onkologička Mária Rečková.
Jednou z najčastejších situácií býva podľa Černuškovej strach z pohybu. Pacienti si nemusia byť istí, kedy môžu začať opäť cvičiť, či sa môžu jazvy dotýkať alebo ju masírovať a ktoré príznaky sú v poriadku. Nový edukačný manuál organizácie „Jazva - všetko, čo by ste o nej mali vedieť“ je určený práve pacientom po onkochirurgických zákrokoch.
„Zrozumiteľným spôsobom vysvetľuje proces hojenia, ponúka praktické odporúčania pre domácu starostlivosť, upozorňuje na varovné príznaky možných komplikácií a obsahuje aj videoukážky vhodných cvičení,“ priblížila. Dostupný je na webovej stránke Ligy proti rakovine.
„Ešte donedávna bolo najväčším cieľom onkologickej liečby zachrániť pacientovi život. Dnes odborníci čoraz viac hovoria aj o tom, ako bude pacient žiť po jej ukončení. Návrat do práce, schopnosť bez bolesti zdvihnúť ruku, športovať, hrať sa s vnúčatami či jednoducho fungovať bez obmedzení sú rovnako dôležitou súčasťou uzdravovania. Práve preto si väčšiu pozornosť zaslúži aj téma, ktorá zostáva často na okraji záujmu - starostlivosť o operačnú jazvu,“ poukázala Černušková.
Ako doplnila, odborníci upozorňujú, že jazva po operácii nie je len estetickým problémom. „Ak sa o jazvu a okolité tkanivá pacient sám či v spolupráci s odborníkom správne nestará, môže to podporovať vznik a pretrvávanie bolesti, obmedzovať pohyb, zhoršovať vznik zrastov či lymfatických komplikácií,“ uviedla onkologička Mária Rečková.
Jednou z najčastejších situácií býva podľa Černuškovej strach z pohybu. Pacienti si nemusia byť istí, kedy môžu začať opäť cvičiť, či sa môžu jazvy dotýkať alebo ju masírovať a ktoré príznaky sú v poriadku. Nový edukačný manuál organizácie „Jazva - všetko, čo by ste o nej mali vedieť“ je určený práve pacientom po onkochirurgických zákrokoch.
„Zrozumiteľným spôsobom vysvetľuje proces hojenia, ponúka praktické odporúčania pre domácu starostlivosť, upozorňuje na varovné príznaky možných komplikácií a obsahuje aj videoukážky vhodných cvičení,“ priblížila. Dostupný je na webovej stránke Ligy proti rakovine.