Liga proti rakovine odkladá Deň narcisov pre koronavírus

Bratislava 22. marca (TASR) - Každoročná finančná zbierka Deň narcisov na pomoc onkologickým pacientom sa tento rok odkladá na neurčito. Liga proti rakovine (LPR), ktorá zbierku organizuje, tak rozhodla z dôvodu aktuálnej situácie spôsobenej šírením nového koronavírusu.



Deň narcisov sa mal tento rok konať 16. apríla. "Odklad 24. ročníka zbierky predstavuje stratu 70 percent finančných zdrojov príjmov určených na pomoc onkologickým pacientom," uviedla PR manažérka LPR Petra Benczyová. Tvrdí, že na Deň narcisov tím LPR pripravoval pol roka, pripravených je 15.000 pripravených dobrovoľníkov a 750 čakajúcich spoluorganizátorov, avšak je dôležité zabrániť možnému ohrozeniu zdravia dobrovoľníkov i prispievajúcej verejnosti.



O výbere nového termínu zbierky by LPR chcela rozhodnúť približne do mesiaca podľa vývoja situácie. Priebežne bude informovať o iných možnostiach prispieť na pomoc onkologickým pacientom. Liga zatiaľ nechce rušiť plánované programy a projekty, ku ktorým patria rodinné a relaxačné týždňovky, programy v Centrách pomoci LPR, Fond pomoci v hmotnej núdzi či Onkoporadňa.



Bezplatná Onkoporadňa je k dispozícii pre pacientov a ich blízkych na telefónnom čísle 0800 11 88 11 a emaile poradna@lpr.sk. "Mimoriadne počas tohto obdobia sme zabezpečili na každý deň od 18.00 do 19.00 h odborníčku v oblasti verejného zdravia, onkopsychologičku pripravenú v Onkoporadni pomôcť pacientom s rakovinou a ich blízkym," informoval tím LPR. V tejto situácii prosí ľudí o finančnú pomoc inými formami uvedenými na webovej stránke LPR.