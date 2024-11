Liga proti rakovine predstavila online platformu Onkofórum

Bratislava 6. novembra (TASR) - Občianske združenie Liga proti rakovine (LPR) predstavilo online platformu Onkofórum. Fórum je určené pre onkologických pacientov, ich blízkych, ale i pozostalých na vymieňanie skúsenosti v bezpečnom prostredí. Na stredajšej tlačovej besede o tom informovala výkonná riaditeľka LPR Eva Kováčová.



"Ambíciou je, aby sme vytvorili priestor, kde by sa dokázali otvorene rozprávať o tom, o čom sa nevedia rozprávať s odborníkmi," dodala Kováčová a vyzvala ľudí, aby sa na stránke registrovali. Len tak sa totiž budú môcť aktívne zapojiť do diskusií a vymieňať si skúsenosti.



Na komunitu a zdieľanie je zameraný aj tohtotýždňový Týždeň Ligy proti rakovine. "Združovať pacientov bolo naším cieľom odjakživa, preto vznikli naše prvé pobočky po Slovensku, tri centrá pomoci a neskôr množstvo iných projektov až po aktuálnu online novinku," priblížila Kováčová.



Ako uviedla onkopsychologička Lucia Budáčová, podpora komunity môže zlepšiť kvalitu života pacientov s rakovinou. "Poskytuje im emocionálnu, praktickú a informačnú podporu, ktorú potrebujú počas alebo po liečbe," pripomenula. Pre pacienta je v komunite podľa nej kľúčové okrem iného aj to, že sa dokáže zaktivizovať a nebyť pasívnym, ako je to napríklad počas liečby.



Onkologickí pacienti sa môžu v lige zapojiť do rôznych programov a podporných skupín. Centrá pomoci, ktoré ponúkajú možnosť voľnočasových aktivít, sú v Bratislave, Martine a v Košiciach. Ako priblížila riaditeľka, v budúcnosti má nové centrum vzniknúť aj v Banskej Bystrici.



Liga organizuje v rámci jednotlivých centier aj týždňové pobyty či jednorazové výlety. "Chápeme ten pocit, keď celý svet okolo vás chodí po špičkách, pridajte sa ku komunite onkologických pacientov, kde môžete otvorene hovoriť o všetkom, čo prežívate," vyzvala pacientov Kováčová.