Liga proti reumatizmu na Slovensku pomáha už tridsať rokov

Bratislava 6. januára (TASR) - Severská chôdza aj jogová terapia pre reumatikov. Liga proti reumatizmu na Slovensku (LPRe SR) sa už tri desaťročia snaží pomáhať pacientom s reumatickými ochoreniami a búrať mýty o tom, že reumatici sa nechcú hýbať. Tento rok bol iný aj pre občianske združenie, mnohé aktivity prešli do online priestoru.



Združenie začalo vysielať webináre aj stretnutia a prednášky odborníkov cez internet. "Dlhodobo motivujeme pacientov k starostlivosti o kondíciu s prihliadnutím na vlastné možnosti. Včasná diagnostika, bezpečná a účinná liečba sú najdôležitejšie aspekty k dosiahnutiu remisie reumatického ochorenia. Nesmieme opomenúť ani na aspekt dostupnosti liečby, aby sa už nikdy nestalo, že liečba pacientov sa vráti do čias spred 20 – 30 rokov. Pacientov vtedy poväčšine postupom času a ochorenia čakala invalidita a odkázanosť na pomoc inej osoby,“ zhodnotila Jana Dobšovičová Černáková, predsedníčka LPRe SR.



Pacientov k pohybu sa snaží občianske združenie motivovať aj cez projekt “Pohnime sa s reumou!”. Ide o nordic walking, teda o chôdzu s paličkami. Za štyri roky trvania projektu urobili členovia LPRe SR viac ako 250 miliónov krokov. "Rozhýbali sme stovky pacientov s reumatickými ochoreniami a severská chôdza sa pre nás stala neodmysliteľnou súčasťou každodenného pohybového režimu," priblížila Dobšovičová Černáková.



Občianske združenie vedie aj aktívnu publikačnú činnosť. Dvakrát do roka vydáva Informačný bulletin a v októbri vydalo tri nové knižky, z toho jednu zbierku. „Zbierkou pacientskych príbehov 'Tridsať prípadov s mojou reumou' podporujeme osvetu, informovanosť pacientov a širokej verejnosti o reumatických ochoreniach a ich dôsledkoch," priblížila predsedníčka združenia. Zbierka mapuje históriu a vývoj reumatológie na Slovensku. Opisuje možnosti liečby a starostlivosti o pacienta a jeho kvalitu života. "Viacerí respondenti otvárajú otázku možností uplatnenia sa v zamestnaní a postoj zamestnávateľa k ich zdravotným problémom,“ dodala Dobšovičová Černáková.



Občianske združenie vzniklo v roku 1990. Má celoslovenskú pôsobnosť a 20 organizačných jednotiek, z toho 15 miestnych pobočiek a päť špecializovaných klubov: Klub Kĺbik, Klub Motýlik, Klub Čiernych Kostí, Klub Bechterevikov a Klub Psoriatickej Artritídy.