Liga za duševné zdravie: K pitiu alkoholu sa ľudia nemajú nútiť

Bratislava 15. apríla (TASR) - K pitiu alkoholu sa ľudia nemajú nútiť. Odmietnuť prípitok je v poriadku. Pripomenula to nezisková organizácia Liga za duševné zdravie. Veľkonočné sviatky sa podľa nej spájajú s pitím veľkého množstva alkoholu.



"Ak niekto z akýchkoľvek dôvodov nechce alkohol piť, rešpektujme to a nenúťme ho nikomu, ani to nijako nekomentujme. Najdôležitejšie predsa je, aby sa všetci cítili príjemne," uviedla organizácia.



Častým argumentom pri nátlaku je veta, "že sa to patrí", uviedol hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre medicínu drogových závislostí a riaditeľ bratislavského Centra pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ) Ľubomír Okruhlica. Ľudia by sa podľa neho nemali dať k pitiu donútiť.