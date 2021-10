Liga za duševné zdravie navrhuje Vargovú do funkcie komisárky pre deti

Bratislava 25. októbra (TASR) - Liga za duševné zdravie a ďalšie pripojené organizácie navrhujú do funkcie komisárky pre deti Máriu Vargovú. Poslanci Národnej rady (NR) SR by mali voliť komisára pre deti na novembrovej schôdzi.



"Pre úspešnosť tejto pozície je kľúčové, aby bola zastávaná osobou, ktorá nie je politikom, ale predovšetkým odborníkom, ktorý rozumie problematike detí, má skúsenosti s ich obhajobou a presadzovaním ich záujmov, rozumie systémovým súvislostiam a vie aj navrhovať a presadzovať systémové riešenia," spresnili organizácie. Vargová je v súčasnosti riaditeľka Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch.



Okrem Ligy za duševné zdravie jej vyjadrili podporu aj ďalšie partnerské organizácie. Konkrétne občianske združenia No more stigma Slovensko, ALEJ poradenské centrum pre ženy zažívajúce násilie, Ascend a DigiQ - Digitálna inteligencia.



Ľudskoprávnemu výboru parlamentu možno navrhovať kandidátov do 5. novembra. Exministerke práce za Smer-SD Viere Tomanovej, ktorá zastáva túto funkciu od novembra 2015, onedlho skončí šesťročné funkčné obdobie.