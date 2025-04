Liga za duševné zdravie pripomína dôležitosť duševného zdravia

Bratislava 13. apríla (TASR) - Ľudia by sa mali o svoje duševné zdravie starať. Urobiť by z neho mali prioritu. Poukázala na to Liga za duševné zdravie (LDZ). Upozornila pritom na to, že duševné zdravie ovplyvňuje všetko a keď ľudia zanedbajú psychiku, telo im to skôr či neskôr pripomenie.



„Tvoja psychika si zaslúži rovnakú starostlivosť ako tvoje telo. Staraj sa o ňu každý deň,“ apelovala liga na sociálnej sieti.



LDZ zároveň pripomenula viaceré spôsoby, ako sa ľudia môžu o duševné zdravie starať. Odporučila im napríklad, aby si dopriali digitálny detox a hovorili o tom, čo ich trápi. Rovnako na nich apelovala, aby si dovolili hovoriť „nie“ bez vysvetľovania a cítiť všetky svoje emócie. „Emócie nie sú problémom, sú správou, ktorú treba vypočuť,“ dodala.