Liga za duševné zdravie spustila kampaň Počúvajme sa

Bratislava 8. augusta (TASR) - Liga za duševné zdravie (LDZ) spustila kampaň Počúvajme sa. Trvať má do 22. augusta. V rámci nej chce upozorniť, že telefonát vyjadrujúci záujem môže pomôcť ľuďom predísť pocitom osamelosti. "Tie stoja vo veľkej miere na začiatku hlbších psychických problémov a depresií, ktoré je neskôr zložitejšie liečiť," ozrejmila liga.



Upozornila, že na linku Nezábudka, ktorú prevádzkuje, zavolalo od januára do júna 5815 ľudí s podobnými problémami. "Až jedna tretina volajúcich sa na odborníkov obracala s problémami vo vzťahoch. Bez ohľadu na to, či išlo vzťahy partnerské, rodinné alebo kamarátske, až bezmála jedna pätina ľudí sa aj vo vzťahoch cíti osamelo," informovala.



Do letnej kampane sa zapojili napríklad herečka Zuzana Vačková, spevák a moderátor Peter "Šarkan" Novák, moderátorka Katarína "Becca" Balážiová či komička a bývalá tenistka Klaudia Rusnak.