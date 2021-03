Liga za duševné zdravie volá po diskusii k časti plánu obnovy o zdraví

Bratislava 18. marca (TASR) - Liga za duševné zdravie volá po širokej verejnej diskusii k plánu obnovy pre oblasť duševného zdravia. Hovoria o nekoncepčnom materiáli. K zámeru zriadiť na niekoľko mesiacov štátnu linku pomoci plánujú podať zásadnú pripomienku. Ako uviedli zástupcovia ligy na štvrtkovej tlačovej konferencii, za zásadný problém považujú tiež, že Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR nespolupracuje s tretím sektorom.



Psychiater Peter Breier ocenil výšku sumy určenej na duševné zdravie. Poukázal však na to, že pri pláne obnovy bolo len čiastočne zmapované, do čoho treba peniaze investovať. Kritizuje tiež chýbajúcu kontinuitu v starostlivosti o duševné zdravie. "Jednotlivé kapitoly sú izolované, nenadväzujú na seba a v niektorých veciach si úplne odporujú," poznamenal.



Spochybňuje tiež plánovaný systém komunitnej starostlivosti. Problémom môže byť podľa Breiera nepomer plánovaných psychosociálnych centier pre pacientov s vážnymi duševnými poruchami a denných stacionárov, ktoré slúžia napríklad pre nediagnostikovaných pacientov alebo pacientov s ľahšími poruchami. Chýba mu aj zmienka o starostlivosti o pacientov vo vyššom veku, s demenciami či ADHD. Nejasnosti vidí aj pri nemocničnej starostlivosti a zabezpečení personálu.



Riaditeľ ligy Martin Knut upozornil tiež na zámer zriadiť štátnu linku za 500.000 eur. Za danú sumu by podľa neho tri najväčšie nonstop krízové linky pomoci - Linka dôvery Nezábudka, Linka detskej istoty a IPčko - mohli fungovať celý rok non-stop a zasiahli by všetky cieľové skupiny.



Ako vysvetlil Knut, ešte v auguste 2020 požiadali Úrad vlády SR o finančnú podporu Linky dôvery Nezábudka, keď chceli rozšíriť možnosť prijatých hovorov. "Vzhľadom k predpokladaným signálom prichádzajúcej druhej vlny pandémie sme očakávali pružnejšiu reakciu kompetentných. Treba uznať, že komunikácia s úradom prebieha dodnes konštruktívne, existuje aj prísľub podpory, ale je polovica marca a my netušíme, s akou podporou a kedy vôbec môžeme počítať," uviedol. Informoval, že pre nedostatok financií musia od mája dočasne znížiť výkon linky na osem hodín.



Vytvorenie štátnej linky na niekoľko mesiacov je pre ligu "ekonomicky i ľudsky nepochopiteľné". K návrhu podá zásadnú pripomienku. Vyzýva aj ostatné organizácie a širokú verejnosť, aby sa pripojili. Ako upozornili, následky na duševnom zdraví sa výrazne prejavia najmä po pandémii a kapacity nielen liniek, ale aj psychiatrov a psychoterapeutov sú nedostatočné.



Liga pre duševné zdravie kritizuje tiež, že nie je stálym členom Rady vlády pre duševné zdravie. Na podporu 30 organizácií z tretieho sektora podľa nich MZ SR nereflektovalo.



Do reforiem v oblasti duševného zdravia má z európskeho nástroja na obnovu ekonomiky smerovať celkovo 100 miliónov eur. Dôraz sa kladie na modernizáciu systému psychiatrickej a psychologickej zdravotno-sociálnej starostlivosti, posilnenie podpory duševného zdravia a prevenciu vzniku porúch či na posilnenie a zvýšenie dostupnosti zdravotno-sociálnej starostlivosti. Návrh Plánu obnovy a odolnosti SR z dielne Ministerstva financií SR sa nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní.